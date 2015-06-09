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时事要闻 | 2015年 6月 9日 星期二 10:42 BJT

希腊中部发生地震雅典有震感 无伤亡情况报告

路透雅典6月9日 - 希腊当局称，希腊中部周二早间发生地震，首都雅典有震感，但目前没有伤亡情况报告。

雅典地球动力研究所网站显示，地震发生时间在0109GMT，地震震级为5.2。震中位于埃维亚岛上的哈尔基斯市附近，震源深度为5公里。

“有明显震感，但目前为止我们没有收到任何请求帮助的电话，”雅典一位消防官员说。

希腊经常发生地震，大多数都没有造成严重毁坏。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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