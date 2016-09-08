独家：希腊公债纳入欧央行QE计划 政府考虑小规模发债--消息

路透雅典9月7日 - 希腊政府在该国公债被欧洲央行的量化宽松(QE)计划纳入购买范围后，可能进行一两笔小规模发债，以测试市场反应，并向投资者暗示，该国在遭受危机打击后正在重整旗鼓。

了解情况的高级官员表示，政府内部对发债的时间存在分歧。这次将是希腊政府2014年以来首次进入债市。而在2014年那次发债之前，希腊政府因为2010年债务危机恶化也有好几年时间被摒弃在国际债券市场门外。

“可能进行一两次小规模发债进行试探，并获得定价，”财政部一位高级官员对路透表示，但没有透露债券期限以及其它细节。

“我们想要利用我们的债券被纳入QE计划以及收益率可能随之下降的有利时机。”

希腊的债务与GDP之比为欧元区最高，且接受长达三年的国际纾困，希腊政府目前正盼望国际金主在年底前具体明确对该国的债务减免措施。

希腊政府在2014年曾发行三年期和五年期债券，但随后价格很快挫跌，两种债券交易均较面值贴水。目前希腊10年期公债收益率高于8%，虽远低于2015年中期19%的水平，但依然高于2014年发债时的6%。

欧洲央行根据QE购债计划开始买进希腊债券之前，雅典方面必须首先完成对当前国际纾困协议执行情况的复评。评估预计在10月开始，其中将包含颇有争议的劳动力市场改革。

相应地，国际金主承诺欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)将简要说明如何给予希腊债务减免。(完)