综述：希腊遵守纾困条款 欧洲央行才会继续向其放贷--德拉吉

图中为欧盟标识旗和希腊国旗。 REUTERS/Yves Herman

路透尼科西亚/雅典3月5日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，只有该行认为希腊遵守纾困计划条款并有望获得支持性评估，才会恢复向希腊银行业的正常授信。

他还明确表示，欧洲央行不会取消相关规定、允许希腊发行短期公债以帮助左翼总理齐普拉斯避免融资紧缺，因为欧盟条约禁止货币融资。

德拉吉在欧洲央行管理委员会塞浦路斯会议之后做出上了述强硬表态，这使希腊新政府兑现纾困计划中改革承诺的压力加大。希腊激进的新政府曾誓言废弃纾困，但被迫将其延长四个月以避免资金耗尽。

“欧洲央行是按规则行事的机构，不是政治机构，”德拉吉在塞浦路斯首都尼科西亚的新闻发布会上表示。

“只要条件满足，欧洲央行最希望重启对希腊经济融资；条件就是希腊马上落实相关进程，使评估工作能顺利完成。这就是条件，我们肯定欢迎这种进展。”

希腊必须采取的举措包括养老金改革、私有化以及简化增值税，而这些都是齐普拉斯的左翼激进联盟党(Syriza)坚决反对的。

本已困难重重的国有资产出售周四再度受阻，法院官员表示，希腊最高行政法庭裁定，禁止将雅典市郊一处滨海豪华度假村出售给一家阿拉伯-土耳其联合基金。

法官判定，出售Astir Palace酒店综合设施以及对该区域进行开发，违反规划且对自然、文化及城市环境有害。

12月希腊失业率微幅上升至26%，而爱尔兰、西班牙与葡萄牙等其他接受纾困安排的欧元区国家，失业人口总数则在下滑。

德拉吉表示，欧洲央行过去两个月对希腊提供的贷款增加一倍，达到1,000亿欧元(相当于这个负债沉重国家经济产出的68%)，但央行新公布的资产购买计划中不会购买希腊债券。

**提高援助上限**

欧洲央行将对希腊银行业紧急贷款援助的上限提高5亿欧元，至近690亿欧元。这项救助是在上月欧洲央行拒绝接受希腊公债作为融资抵押品时推出的。

德拉吉表示，只有在银行业拥有足够资本偿债时，欧洲央行才可以继续批准这项流动性举措。

欧洲央行已要求欧元区成员国一直准备着100亿欧元的资本重组基金，“以防现在可能突然出现任何意外的负面事件，”他称。

希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)上周与欧元区、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)达成协议，把2月底到期的2,400亿欧元金融援助延长四个月。

不过，债权人回绝了希腊政府提出的临时性政府融资建议，确保希腊在遵守协议的情况下才能拿到更多援助。

由于税收减少，瓦鲁法基斯正试图从政府储备、国家养老基金和医保基金中凑钱，以在本月偿还一笔重要的IMF贷款。(完)

(编译 王颖/陈宗琦/许娜；审校 王丽鑫/郑茵/杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。