希腊若无法达成协议 恐难以继续得到欧洲央行融资支持

英国金融服务业乐观情绪连四季下降 英退变数打压银行信心
路透伦敦1月23日 - 根据周一公布的一项调查，关于英国金融服务业的商业环境的乐观情绪连四季下降，为全球金融危机以来最长连跌。
路透法兰克福6月12日 - 由于顾忌欧元区成员国掉队，欧洲央行在月底前料将维持希腊的融资能力；但如果希腊违约，央行将别无选择，只能开始切断对其支持。
知情消息人士对路透称，如果政治协议无法达成，欧洲央行官员准备减少紧急流动性援助(ELA)。
“只要磋商还在进行，有希望达成协议，那么欧洲央行疯了才会撤回ELA，”一名知情人士称。
“但如果希腊宣布违约，那一切则将不同。欧洲央行很难对违约债权人的抵押品授信融资。”
其他知情人士看法也相似。“给ELA设限，以及资本管控只是时间问题，”一名人士对路透称，指违约的危急时刻。
欧洲央行可能停止提供支持，因此希腊总理齐普拉斯能否与欧元区达成协议变得更加利害攸关。
希腊脆弱的银行业目前面临存款不断流失的问题，若失去欧洲央行的支持，那么控制存款取现看来将无法避免。
贷款锐减，欧元变得稀缺，将给已然孱弱的经济以致命的打击。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 郑茵)
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