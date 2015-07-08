分析：希腊和中国试金石 暴露央行无力包治百病

7月8日，股民在证券营业部的电脑上查看股票信息。中国A股周三再次跳水，上证综指盘中跌幅最高逾8%，三大期指合约午后齐刷刷跌停，显示市场人气已极度涣散。 REUTERS/Aly Song

路透伦敦7月8日 - 对一个如此相信央行能够解决经济上所有疑难杂症的世界来说，希腊和中国的戏剧性发展值得反思。

欧洲央行总裁德拉吉2012年说到该央行将要做些什么来拯救欧元区时，他说了要“竭尽所能”，这也是叱咤风云、目标明确的央行积极行动的最佳写照。自从八年前遭遇银行和信贷崩跌打击以来，全球市场已经被这种做法宠坏。

从美国到欧洲再到亚洲，金融市场都曾饱受威胁，随后又平静下来，如今都处于央行的过度保护之下。各国央行通过印钞来抵御系统性冲击和通缩。

但即使你相信央行将会竭尽所能来拯救欧元区、阻止衰退、创造就业、提振通胀、刺激股市等等，但其举措不一定会奏效。

三年前，德拉吉只是想让外界对他那句话抱有信心，当时他还说，“相信我，这样足够了。”

重要的是，鉴于希腊事件的走向，他那句名言前面可能得加上“在我们的职权范围内”。

所以对所有央行来说，欧洲央行可能得要着手处理、有人说是促成首次有国家退出这个本以为无坚不摧的货币联盟，将让人重新思考德拉吉那句话有其限度。

当然，欧洲央行并不想逼走希腊。但如果欧洲央行的职权禁止其向希腊资不抵债的银行无限提供紧急融资，那么它的“竭尽所能”可能就不足以维护欧元区的完整。

而且只要希腊政府和债权人仍然对峙，欧洲央行就不可能在不违反本身规定的情况下，挥舞着货币政策支持这支魔杖。

欧洲央行仍然强调将竭尽所能防止问题向其他欧元区市场蔓延，且几乎无疑将履行承诺。但希腊退出欧元区而衍生的问题，不会只是向欧元区其他受够了撙节国家的金融渗透，而是会产生政治风向的影响。这样的扩散将是欧洲央行无法控制的。

**在地球的另一端**

场景转至地球另一端的全球第二大经济体中国，那里的央行正面临决心及政策效能的考验。

中国央行事无巨细掌控中国经济以及股市的能力曾经令人生畏，但眼下却在经历痛苦的考验。中国股市是全球最大规模的股市之一。

过去一年，中国央行与政府监管当局以宽松资金刺激A股市场像吹泡泡般大涨了一倍，如今在不顾一切地试图控制突如其来的暴跌。股市在短短三周内狂泻30%，市值蒸发3万亿(兆)美元。

让人担心的是，在6月底降息降准，以及上周末宣布给予中证金流动性支持之后，央行的政策几乎没有在市场上激起什么涟漪。

由于中国股市的交易有85%是小型散户所为，若是中国经济成长率自金融危机以来首次跌破7%，对消费者信心的影响将不可谓不大。

例如，施罗德分析师指出，券商业务火爆，导致金融行业在第一季对GDP增长的贡献几近倍增至1.3个百分点。

但是，中国央行失控即便是暂时性的，仍将给央行无所不能的印象打上又一个问号。

“如果中国央行托市失败，将成为第一个尝试影响特定资产市场却以失败告终的主要央行，”SLJ Macro Partners对冲基金经理任永力说。“投资者可能会怀疑各国央行也许正在接近其操作效应递减的转折点。”

**负担过重**

负责监督各国央行情况的国际清算银行(BIS)已注意到这个问题。

BIS的经济学家6月28日警告道，全球央行的控制力降低，目前极度缺乏新弹药可应对市场崩溃或全球经济骤然下行，是全球金融系统面临的最令人担忧的问题之一。

“货币政策负担过重的情况已远远持续太长，”BIS在第85份年报中称，认为现在应该加强深度经济改革，让超宽松货币政策和负债沉重的政府能够减轻压力。

“如果当前的特殊情况发展下去，发生剧烈动荡的可能性将进一步升高。橡皮筋拉得愈长，就会回弹得更强烈。”

美英两国央行担心零利率不仅会造成投资扭曲，还会因为财富不均加剧而引发社会问题，而他们确实也已警告可能在未来几月升息。

不过，与之前宽松政策的过程相比，英美央行竭尽全力实现升息目标的能力可能更加受限了。

如果中国、或者希腊退出欧元区问题爆发成另一场金融风暴，打击全球经济信心，美国联邦储备委员会(美联储/FED)和英国央行很可能发现自己无法可施，因为一直未在历来最长牛市之一期间调整利率。

到那时，情况将会开始更加恐怖。(完)

(编译 戴素萍/王丽鑫/李婷仪/许娜；审校 杜明霞/张若琪/陈宗琦/郑茵/蔡美珍)

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