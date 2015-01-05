香港《经济日报》：希腊危机难大爆 欧央放水契机

（1月5日社评）

希腊债务问题似再爆发，外界忧左翼政党若在月底大选胜出，希腊恐被逐出欧元区，此会否再掀欧债危机仍难逆料，反而欧洲各国能否把握契机，逼德国允欧央放水救亡，更为关键。

希腊财政持续紧缩下，该国失业率仍超过25%，反紧缩民怨极深，打着反紧缩旗号的左翼联盟胜选机会确颇高。但左翼上台后会否冒着被逐出欧元区的风险，不惜和欧盟翻脸？

其实希腊对欧盟向来采“勒索”策略，图藉危机逼欧盟重启债务谈判，进一步削债并增加援助。惟希腊现若故伎重施，如意算盘恐难再打响。

此因欧央行现已建起欧洲稳定机制(ESM)等防火墙，抵御冲击的能力已胜当年，加上市场对其他大欧猪如西班牙、意大利信心仍强，其10年国债孳息现不足2厘，远低于7厘危险水平，希腊纵被逐亦未必再掀骨牌效应，受害最深的恐只是希腊自己，逼欧盟增援助恐难打响；其自愿退出或被逐出欧元区，亦未必再掀欧债危机。

故希腊问题或再惹全球一时折腾，但危机再大爆风险未必高，反而要留意的是欧洲各国能否将危机变成契机，扫除欧央行加码放水障碍。

欧央行总裁德拉吉上周再打开口牌，表示已准备在今年初加码量宽，因欧元区通缩逼近、经济乏力，如再不放水施救恐不断阴乾。但欧央迟迟不出手，底因是欧盟各国各怀鬼胎，尤其德国仍一再强调财政纪律，力阻欧央放水。欧盟过去都是不见棺材不流眼泪，肯出手救市，皆因欧债危机已杀到眼前，才不得不团结起来。

现若希腊问题再惹环球对欧元区经济与欧元更大疑虑，则可成为契机，助其他欧盟成员国团结起来，齐向德国施压，促德国莫再力阻欧央加码量宽，力挽欧元区经济，加快推动欧央行放水。

新年伊始，环球金融市场焦点便被欧洲吸引，既关注希腊会否再爆危机，亦看欧盟各国能否藉此东风逼德国允许欧央加码量宽，再踩低欧元、谷高欧股，为欧洲打兴奋剂。除欧洲动荡外，其他如美国、中国、新兴经济体今年亦会是多事之秋，环球金融市场今年剧震，已是不可避免的事实。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。