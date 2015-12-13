希腊及债权人敲定协议 以获得进一步纾困资金

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透雅典12月11日 - 希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)周五表示，希腊及其国际债权人已就一系列改革达成协议，以获得10亿欧元的进一步纾困资金。
察卡洛托斯表示，该改革涉及了一个新私有化基金、电力部门的整顿、以及如何开放不良贷款市场。国会将在下周就该议案举行投票。
目前双方已就新私有化基金达成协议。该基金的收入将用来刺激投资及偿还国家债务，一如德国及其他债权人的要求。
这个最新的改革议案料将在周六提交给国会。政府的目标是确保国会在周二通过此案，并在12月18日以前拿到10亿欧元的纾困资金。
之后则将必须通过其他改革，包括对存在弊端的退休金系统的重整，以总结其第一次的纾困审查，并就债务减免展开讨论。(完)
(编译 戴素萍 审校 许娜)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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