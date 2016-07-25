希腊财政：计划2017年夏重返债市筹资，财政目标是可行的--财长

中国金融：国开行2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元，不良率续低于1%
路透北京1月17日 - 据新华社周二报导，中国国家开发银行 2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元人民币，不良贷款率继续低于1%。
路透雅典7月23日 - 希腊报纸Efimerida Ton Syntakton周六刊出的采访显示，希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)称，希腊不需要削减更多支出，就能够实现与欧元区领袖和国际货币基金组织(IMF)达成协议的预算盈余目标，而且计划在2017年夏季重返债市筹资。
“我认为到2018年实现基本预算盈余的目标是实际可行的，不会激活‘斧头’，”察卡洛托斯称。
他指的是一项应急机制，即一旦达不到目标就全面削减支出，希腊媒体将这项机制称为“斧头”。
察卡洛托斯对该报称，如果一切顺利，希腊将在约一年后努力重返资本市场。
“首次测试将在2017年夏季登场，这是可以实现的，”他表示。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透北京1月17日 - 据新华社周二报导，中国国家开发银行 2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元人民币，不良贷款率继续低于1%。
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
欧洲央行周二公布的数据料将显示，提供给民间部门的银行信贷增长为2011年以来最快，该趋势将为欧洲央行少数决策者对结束量化宽松的呼吁提供依据。