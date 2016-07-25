希腊财政：计划2017年夏重返债市筹资，财政目标是可行的--财长

路透雅典7月23日 - 希腊报纸Efimerida Ton Syntakton周六刊出的采访显示，希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)称，希腊不需要削减更多支出，就能够实现与欧元区领袖和国际货币基金组织(IMF)达成协议的预算盈余目标，而且计划在2017年夏季重返债市筹资。

“我认为到2018年实现基本预算盈余的目标是实际可行的，不会激活‘斧头’，”察卡洛托斯称。

他指的是一项应急机制，即一旦达不到目标就全面削减支出，希腊媒体将这项机制称为“斧头”。

察卡洛托斯对该报称，如果一切顺利，希腊将在约一年后努力重返资本市场。

“首次测试将在2017年夏季登场，这是可以实现的，”他表示。(完)