《希腊经济分析》企业正从低迷之势中苏醒，但复苏势头或乏力

**原地踏步**

尽管国际金主强制要求进行一系列改革调低薪资并增强企业竞争力，但出口、投资和旅游这三大本应推动希腊经济复苏的产业却尚未显现出清晰的改善迹象。

第一季旅游业收入按年下降3.7%，让假日季收入喜人的预期落空。央行数据显示，非石油商品出口走势震荡，3月出口按年减少6.5%。

企业抱怨政府通过增税来实现预算目标的作法打压了投资，并侵蚀了出口商的竞争地位。

现金短缺的希腊银行业减少向企业发放贷款，或收取每年高达10%的利息，导致企业难以筹得资金用以投资或出口，从而打击经济成长。

当地银行将在今年夏天获得援助进行资本重组，但若期望在这之后银行将恢复放款可能会事与愿违，因为银行一般要等到经济成长后才会扩大放贷。央行在一份报告中指出，“资本重组只是重建银行信贷的一个起点...要实现这一点还有很长的路要走，而且不一定会成功。”

**表象优于内在**

雅典政府决心今年实现基本预算盈余，以取得减轻债务负担的资格。希腊实现预算目标的表现超前，1-5月赤字仅为目标缺口的四分之一。基本预算盈余当中不包含庞大的偿还债务数额。

但这当中有部分是以牺牲未来经济成长为代价。财政部数据显示，额外节约出来的资金中，有三分之二是来自于削减公共投资支出和退税。

然而与此形成对照的是，总税收比目标低5.62亿欧元，反映出经济衰退深重，且打击逃税的行动迟迟未能成功。

过早讨论“希腊经济复苏”(Greekovery)可能会引燃自满情绪，减缓改革动力，但希腊仍然需要通过打破垄断及既得利益等改革来整顿经济。

“政府变得愈发傲慢。他们认为复苏势头要大于其真实情况，”政治分析师John Loulis说。他仍对希腊经济持悲观态度。