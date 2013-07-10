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债券 | 2013年 7月 10日 星期三 10:05 BJT

希腊经济：智库IOBE预计希腊经济今年或萎缩5%，比国际金主预估更悲观

路透雅典7月9日 - 位于雅典的智库IOBE周二指出，希腊经济今年可能萎缩5%之多，该智库下调此前预估，给出比国际金主更为悲观的预测。

欧元区和国际货币基金组织(IMF)周一决定向希腊提供援助资金，但要求该国必须遵守有关公共部门裁员和出售国有资产的承诺，以获得所有援助资金。

但这些贷款人提出的支持希腊财政的撙节举措，预计会令其经济连续第六年处于衰退状态，并将已处于纪录高位的失业率再推新高。

“对于经济成长的预估必须下调，今年的衰退程度可能在5.0%左右，”IOBE在一份季度报告中称。该机构指出下滑幅度在4.8%-5%之间，而此前预估则为萎缩4.6%。

欧盟和IMF预计希腊经济今年萎缩4.2%，希腊央行预计萎缩4.6%。去年希腊经济缩减6.4%。

“财政整固与竞争力加强没有配以结构性改革方案的成功实施，”该智库称。

IOBE预计希腊失业率今年将升向27.8%，上调此前27.3%的预估。失业率最新数据为26.8%。

“如果经济衰退持续下去，那么经济体质不仅是在燃烧脂肪，也会使得生产性组织萎缩，”IOBE主管Nikos Vettas称。(完) (编译 石冠兰 审校 李爽)

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