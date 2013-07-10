希腊经济：智库IOBE预计希腊经济今年或萎缩5%，比国际金主预估更悲观

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月5日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透雅典7月9日 - 位于雅典的智库IOBE周二指出，希腊经济今年可能萎缩5%之多，该智库下调此前预估，给出比国际金主更为悲观的预测。
欧元区和国际货币基金组织(IMF)周一决定向希腊提供援助资金，但要求该国必须遵守有关公共部门裁员和出售国有资产的承诺，以获得所有援助资金。
但这些贷款人提出的支持希腊财政的撙节举措，预计会令其经济连续第六年处于衰退状态，并将已处于纪录高位的失业率再推新高。
“对于经济成长的预估必须下调，今年的衰退程度可能在5.0%左右，”IOBE在一份季度报告中称。该机构指出下滑幅度在4.8%-5%之间，而此前预估则为萎缩4.6%。
欧盟和IMF预计希腊经济今年萎缩4.2%，希腊央行预计萎缩4.6%。去年希腊经济缩减6.4%。
“财政整固与竞争力加强没有配以结构性改革方案的成功实施，”该智库称。
IOBE预计希腊失业率今年将升向27.8%，上调此前27.3%的预估。失业率最新数据为26.8%。
“如果经济衰退持续下去，那么经济体质不仅是在燃烧脂肪，也会使得生产性组织萎缩，”IOBE主管Nikos Vettas称。(完) (编译 石冠兰 审校 李爽)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透上海4月5日 - 清明小长假后首个交易日，中国央行继续暂停逆回购，银行间市场 资金面周三维持紧平衡。目前来看，存款准备金例行调整影响暂不明显。对非银机构来说， 跨过季末，七天及以上期限资金价格明显回落，融资成本有所降低。 交易员认为，转到月初，财政投放因素不复存在。随着逆回购存量的不断下降，公开市 场连续净回笼效应恐慢慢增加，下一步需关注央行何时会恢复公开市场资金供给。 华北一银行交易员称，早盘资金面“紧平衡，没那么松，大行有出一些，但也不是特别 多。” 她并表示，今日是存款准备金例行调整日，不过据其观察，目前该因素对资金面影响暂 不明显。线下资金方面，同业存单发行利率有所下行，但幅度不算太大。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第八日暂停操作。考虑到清明假日到期顺延部分，单日净回笼900亿元人民币。 至此，逆回购最新存量余额为2,000亿元。 上海一券商交易员补充说，今日已有对非银机构报出不到4%的七天回购价格，较季末前 明显回落
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。