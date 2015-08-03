希腊数据：7月制造业产出跌至16年低点，银行歇业引发严重供应问题

路透雅典8月3日 - 周一公布的调查显示，希腊7月制造业活动跌至有纪录以来的16年低点，因新订单大幅减少和银行歇业三周引发的严重供应问题所致。

Markit公布希腊7月制造业采购经理人指数(PMI)降至30.2，为 Markit于1999年开始编纂该数据以来最低。

“由于债务危机，7月制造业崩溃，”Markit分析师Phil Smith表示。“尽管制造业只占希腊经济产出的一小部分，但下滑的幅度给整体经济健康发出了令人担忧的信号。”(完)