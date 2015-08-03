希腊数据：7月制造业产出跌至16年低点，银行歇业引发严重供应问题

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透雅典8月3日 - 周一公布的调查显示，希腊7月制造业活动跌至有纪录以来的16年低点，因新订单大幅减少和银行歇业三周引发的严重供应问题所致。
Markit公布希腊7月制造业采购经理人指数(PMI)降至30.2，为 Markit于1999年开始编纂该数据以来最低。
“由于债务危机，7月制造业崩溃，”Markit分析师Phil Smith表示。“尽管制造业只占希腊经济产出的一小部分，但下滑的幅度给整体经济健康发出了令人担忧的信号。”(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。