《焦点》欧盟可以允许希腊延期还债，但不会减免其债务

欧洲央行执委科尔表示，欧洲央行不会参与对希腊的债务减免，但可以改变债务的期限。

他对Europe 1电台称，“在欧洲没有单方面行动的空间，例如不能排除对债务重新安排进行磋商。”

这个信息在欧洲多地得到了回应，特别欧元区纾困计划最大的资金来源--德国。

德国画报的头条就是“希腊人选出了欧元的噩梦”，第二页就是左翼激进联盟党领导人齐普拉斯向空中挥动双拳的图片，旁边配的标题是“这场胜利将让我们付出什么样的代价？”

德国籍的欧盟执委厄廷格(Guenther Oettinger)表示，希腊债务重组将对其他欧元区国家发出错误的信号。

他对德国电台Deutschlandfunk称，“如果我们减免了(希腊的）债务，将向葡萄牙、爱尔兰、塞浦路斯或西班牙发出错误的信号。”(完)