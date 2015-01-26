《焦点》欧盟可以允许希腊延期还债，但不会减免其债务

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
欧洲央行执委科尔表示，欧洲央行不会参与对希腊的债务减免，但可以改变债务的期限。
他对Europe 1电台称，“在欧洲没有单方面行动的空间，例如不能排除对债务重新安排进行磋商。”
这个信息在欧洲多地得到了回应，特别欧元区纾困计划最大的资金来源--德国。
德国画报的头条就是“希腊人选出了欧元的噩梦”，第二页就是左翼激进联盟党领导人齐普拉斯向空中挥动双拳的图片，旁边配的标题是“这场胜利将让我们付出什么样的代价？”
德国籍的欧盟执委厄廷格(Guenther Oettinger)表示，希腊债务重组将对其他欧元区国家发出错误的信号。
他对德国电台Deutschlandfunk称，“如果我们减免了(希腊的）债务，将向葡萄牙、爱尔兰、塞浦路斯或西班牙发出错误的信号。”(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)