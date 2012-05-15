希腊将重新举行大选 撼动欧洲金融市场

* 希腊组阁磋商失败,势必重新举行大选

* 西班牙和意大利公债下跌,因希腊危机令市场动荡

* 默克尔和奥朗德在柏林称,愿意援助希腊

路透雅典/柏林5月15日电---希腊组建新政府的努力在周二宣告失败,导致金融市场剧烈震荡,因预料反对欧盟(EU)援助条款的左翼党派可能在6月举行的希腊重新选举中获胜,从而将欧元区拖入更深重的危机.

雅典乱局冲击到其他处境艰困的欧元区成员国.欧元兑美元跌破1.28,全球股市下滑,西班牙和意大利公债收益率(殖利率)升越6%的危险水平,因投资者匆忙买入德债避险.

希腊政治地震,加上担忧负债累累的西班牙银行业,令法国新任总统奥朗德在宣誓仪式後,立即开展首次访问,赴柏林会晤德国总理默克尔,将欧元区面临的经济成长风险作为此次会谈首要议程.

法国和德国联盟是欧元区经济成长核心力量,两国领导人在会晤後均表示希望希腊留在欧元区,并准备携手推进支持欧元区经济增长的构想,尽管在具体行动上仍存有分歧.

奥朗德在会後举行的新闻发布会上称:"我希望我们可以告诉希腊人民,欧洲准备采取更多措施来扶助经济增长,支持经济活动,从而使希腊恢复增长."奥朗德和默克尔双方会晤均强调要维护欧元这个政治理念.

其并称:"关於经济成长,我们达成共识的办法是,把所有观点和提议拿出来讨论,找出能使这些奏效的法律手段."

奥朗德稍早发表就职演说时曾呼吁,欧洲需制定一部经济成长协定,调节默克尔泛欧财政撙节偏好的影响,以此谋求改变欧元区经济政策方向.

奥朗德宣布:"我将向夥伴们提议建立一部协定,将必要的公共债务削减与必不可少的经济刺激举措结合起来."他还表示,欧洲需要"计划,团结和增长".

**希腊危机**

希腊总统Karolos Papoulias放弃撮合各方达成妥协、建立技术型官员政府的努力.现在该国将建立一个过渡性政府,等待可能在6月中旬举行的新一次选举.

左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)称:"我们进行了全面抵制...我们决定不能辜负你们的希望和期待."左翼激进联盟党在上周选举中跃升至第二位,该政党反对撙节举措,并不愿与所有支持抒困的主流政党达成协议.

民调显示,若举行新一次选举,齐普拉斯的政党将拔得头筹.他说道:"我们将把所有过气的政治力量扔进历史的垃圾堆里,这样做的时刻已经到了."

欧元区财长们将有关希腊退出欧元区的言论斥为"宣传和无稽之谈",但同时指出希腊必须尊重与欧盟和国际货币基金组织(IMF)达成的抒困计划相关条款.不过随着希腊民众对欧盟/IMF抒困计划带来的紧缩措施日益不满,希腊可能破产并退出欧元区的猜测也甚嚣尘上,让金融市场忧心忡忡又挥之不去.

IMF总裁拉加德称,为希腊离开欧元区的可能性做好技术性准备,非常重要.她警告称,若希腊真迈出这一步,将给经济成长、贸易和金融市场带来风险,造成"极大混乱".

芬兰总理卡泰宁公开谈论了这种前景,对MTV3广播电台称:"如果希腊离开欧元区,或许不会引起极大的金融危机,如果几年前这样的话倒是有可能."