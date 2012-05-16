希腊将重新举行大选 撼动欧洲金融市场

* 希腊组阁磋商失败,势必重新举行大选

* 西班牙和意大利公债下跌,因希腊危机令市场动荡

* 默克尔和奥朗德在柏林称,愿意援助希腊

路透雅典/柏林5月15日电---希腊组建新政府的努力在周二宣告失败,导致金融市场剧烈震荡,因预料反对欧盟(EU)援助条款的左翼党派可能在6月举行的希腊重新选举中获胜,从而将欧元区拖入更深重的危机.

雅典乱局冲击到其他处境艰困的欧元区成员国.欧元兑美元跌破1.28,全球股市下滑,西班牙和意大利公债收益率(殖利率)升越6%的危险水平,因投资者匆忙买入德债避险.

希腊政治地震,加上担忧负债累累的西班牙银行业,令法国新任总统奥朗德在宣誓仪式後,立即开展首次访问,赴柏林会晤德国总理默克尔,将欧元区面临的经济成长风险作为此次会谈首要议程.

法国和德国联盟是欧元区经济成长核心力量,两国领导人在会晤後均表示希望希腊留在欧元区,并准备携手推进支持欧元区经济增长的构想,尽管在具体行动上仍存有分歧.

奥朗德在会後举行的新闻发布会上称:"我希望我们可以告诉希腊人民,欧洲准备采取更多措施来扶助经济增长,支持经济活动,从而使希腊恢复增长."奥朗德和默克尔双方会晤均强调要维护欧元这个政治理念.

其并称:"关於经济成长,我们达成共识的办法是,把所有观点和提议拿出来讨论,找出能使这些奏效的法律手段."

奥朗德稍早发表就职演说时曾呼吁,欧洲需制定一部经济成长协定,调节默克尔泛欧财政撙节偏好的影响,以此谋求改变欧元区经济政策方向.

奥朗德宣布:"我将向夥伴们提议建立一部协定,将必要的公共债务削减与必不可少的经济刺激举措结合起来."他还表示,欧洲需要"计划,团结和增长".

**希腊危机**

希腊总统Karolos Papoulias放弃撮合各方达成妥协、建立技术型官员政府的努力.现在该国将建立一个过渡性政府,等待可能在6月中旬举行的新一次选举.

左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)称:"我们进行了全面抵制...我们决定不能辜负你们的希望和期待."左翼激进联盟党在上周选举中跃升至第二位,该政党反对撙节举措,并不愿与所有支持抒困的主流政党达成协议.

民调显示,若举行新一次选举,齐普拉斯的政党将拔得头筹.他说道:"我们将把所有过气的政治力量扔进历史的垃圾堆里,这样做的时刻已经到了."

欧元区财长们将有关希腊退出欧元区的言论斥为"宣传和无稽之谈",但同时指出希腊必须尊重与欧盟和国际货币基金组织(IMF)达成的抒困计划相关条款.不过随着希腊民众对欧盟/IMF抒困计划带来的紧缩措施日益不满,希腊可能破产并退出欧元区的猜测也甚嚣尘上,让金融市场忧心忡忡又挥之不去.

IMF总裁拉加德称,为希腊离开欧元区的可能性做好技术性准备,非常重要.她警告称,若希腊真迈出这一步,将给经济成长、贸易和金融市场带来风险,造成"极大混乱".

芬兰总理卡泰宁公开谈论了这种前景,对MTV3广播电台称:"如果希腊离开欧元区,或许不会引起极大的金融危机,如果几年前这样的话倒是有可能."

"但另一方面,我们会面临其它问题.这对欧洲经济发展,对西班牙和意大利经济会产生何种影响?市场会开始臆测其他欧元区国家也会离开吗?自然这也会对希腊社会的稳定产生影响."

**需要更多时间?**

希腊向此前拒绝换债的债权人支付一笔关键款项,避免了立即违约,但此举可能会激怒大部分在3月接受换债、债权价值因此大幅缩水的债权人.

尽管即将卸任的希腊政府此前坚称,拒绝换债的投资人将一无所获,但政府仍决定为5月15日到期的债券向这些投资者支付4.35亿欧元(5.52亿美元).

法国新任总统奥朗德赢得德国反对党社会民主党(SPD)的支持,后者曾誓言动用议会否决权来阻碍欧洲撙节纪律条约获得通过,除非德国总理梅克尔接受提振经济成长和就业等补充措施.

市场和决策者正拭目以待德国保守派总理和法国中左翼领导人的对话,以寻觅他们能否在梅克尔推动撙节和共同领导欧元区方面克服分歧的信号.

梅克尔的一名资深同盟,德国基督教民主党(CDU)高层Peter Altmaier表示,虽然预期梅克尔和奥朗德第一轮会谈不会得出实质性决议,但他有信心,相信欧元区最有实力的两个经济体会在下月欧盟峰会前,就经济成长措施达成一致立场.(完)