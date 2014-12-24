焦点：希腊总统选举仍需最后一轮投票 总理希望避免提前大选

2014年12月23日，希腊议员在议会进行完第二轮投票后离开。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

路透希腊12月23日 - 希腊总理萨马拉斯周二表示，他希望能够避免明年提前举行大选。此前他提名的总统候选人在议会的第二轮投票中得到更多票数。

一如先前预料的那样，希腊议会中支持萨马拉斯提名候选人迪马斯(Stavros Dimas)的议员没有达到多数，不过第二轮获得的支持票有所增加，令支持政府的议员在12月29日的最后一轮决定性投票前更加乐观。

迪马斯在总数为300席的议会中赢得了168张支持票，距离下周当选所需的最低180票还差12票，不过较上周第一轮投票多了八票。

若他在第三轮投票中不能获得180票，那么就将举行提前大选，并且左翼激进联盟党有可能夺取执政权。该党希望重新协商希腊2,400亿欧元(2,920亿美元)国际救助计划的条款，并取消最近几年实施的撙节政策。

刚刚开始摆脱债务危机的希腊政局动荡风险重现，令欧盟伙伴感到担忧。

萨马拉斯表示，议员们的“投票结果事关社会稳定和国家前途”，对他们将采取负责任的做法抱有希望，并期望他们担负起责任。

民调显示，多数希腊人不希望提前大选，执政联盟的议员们信心明显改善。但投票结果仍然是势均力敌。

教育部长Andreas Loverdos对路透表示，“这一轮投票结果当然有改善，但还不够。”他警告称党派之间的磋商必须完全透明，以避免非法交易的嫌疑。上周曾出现对企图贿赂议员的指控。

左翼激进联盟党表示，相信萨马拉斯的希望不会实现。该党官员Yannis Balafas称，“政府无法获得必须的180票，这意味着我们将提前大选。希腊人民将发出声音。”

希腊股市在投票后削减跌幅，主要股指.ATG下跌1.6%。

希腊政府必须在独立议员和小党派当中争取到更多支持票。

但去年退出执政联盟的民主左翼党(Democratic Left)，以及反对国际金援的右翼政党独立希腊人(Independent Greeks)，均表示不会把票投给迪马斯。

但目前尚不清楚这两个政党对其议员能有多大约束力。圣诞节期间料将出现一轮疯狂的拉票行动。

金融市场和希腊的欧洲伙伴一直在密切关注雅典的局势。不过在过去两年来实施各项危机措施之后，多数分析师相信，危机蔓延的可能性不大，希腊的多数债务都由官方债权人持有。

希腊左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)表示，在新的一年举行选举，会让希腊翻开新的篇章。他采取更为温和的立场，承诺使希腊留在欧元区。

该党仍在民调中领先，但最近几周领先优势有所收窄。上周六的一项调查显示，该党领先3.4个百分点。(完)

(编译 徐文焰/张荻/王颖；审校 张涛)

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