希腊政经：左翼激进联盟党胜选，赢得近半数议会席位

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透雅典1月25日 - 希腊左翼激进联盟党周日在议会选举中大举胜出，该党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)承诺，经过五年撙节的日子，国际债权人施加的“屈辱与痛苦”已经落幕。
根据已经统计的逾99%投票，左翼激进联盟党在总数300个议会席次中拿下149席，得票率为36.3%，比现任总理萨马拉斯(Antonis Samaras)所领导的保守派的新民主党(New Democracy)多出8.5个百分点。
齐普拉斯周一料与反纾困的独立希腊人党领导人会晤。
虽然左翼激进联盟党未拿下希腊议会过半数席位，齐普拉斯领导的政府，将成为第一个致力于推翻2010年纾困条件要求下严格预算限制的欧元区政府。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。