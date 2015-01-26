希腊政经：左翼激进联盟党胜选，赢得近半数议会席位

路透雅典1月25日 - 希腊左翼激进联盟党周日在议会选举中大举胜出，该党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)承诺，经过五年撙节的日子，国际债权人施加的“屈辱与痛苦”已经落幕。

根据已经统计的逾99%投票，左翼激进联盟党在总数300个议会席次中拿下149席，得票率为36.3%，比现任总理萨马拉斯(Antonis Samaras)所领导的保守派的新民主党(New Democracy)多出8.5个百分点。

齐普拉斯周一料与反纾困的独立希腊人党领导人会晤。

虽然左翼激进联盟党未拿下希腊议会过半数席位，齐普拉斯领导的政府，将成为第一个致力于推翻2010年纾困条件要求下严格预算限制的欧元区政府。(完)