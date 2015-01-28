版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 08:31 BJT

更新版 1-希腊政治：新总理齐普拉斯任命反撙节人士入阁，停售港口

银行股跳水，打压希腊股市 下挫3.69%。投资者担心希腊银行业的流动性，以及他们能否继续获得欧洲央行融资，该国与欧元区签订的纾困延期协议将在本月末到期。

Bank of Piraeus 、Alpha Bank 和National Bank of Greece 跌幅在10-12%之间。

德国央行执委Joachim Nagel警告，希腊政府若对救援计划进行质疑会引发严重的问题，将危及银行业融资。他对德国商报(Handelsblatt)称，“这将给希腊金融体系带来严重后果。希腊银行业者将无法获得欧洲央行提供的资金。”

穆迪称，左翼激进联盟党取得大选胜利带来的不确定性对希腊评级有负面影响，并称“这打击了存款人的信心并对经济增长前景有负面影响”。

希腊新政府重新协商债务协议的计划已经遭到欧元区其他成员国的反对，他们担心允许希腊政府将减记部分债务将会鼓励其他受困国家效仿。(完)

(翻译 王颖/张荻； 审校 张明钧/杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐