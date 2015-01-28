更新版 1-希腊政治：新总理齐普拉斯任命反撙节人士入阁，停售港口

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
银行股跳水，打压希腊股市 下挫3.69%。投资者担心希腊银行业的流动性，以及他们能否继续获得欧洲央行融资，该国与欧元区签订的纾困延期协议将在本月末到期。
Bank of Piraeus 、Alpha Bank 和National Bank of Greece 跌幅在10-12%之间。
德国央行执委Joachim Nagel警告，希腊政府若对救援计划进行质疑会引发严重的问题，将危及银行业融资。他对德国商报(Handelsblatt)称，“这将给希腊金融体系带来严重后果。希腊银行业者将无法获得欧洲央行提供的资金。”
穆迪称，左翼激进联盟党取得大选胜利带来的不确定性对希腊评级有负面影响，并称“这打击了存款人的信心并对经济增长前景有负面影响”。
希腊新政府重新协商债务协议的计划已经遭到欧元区其他成员国的反对，他们担心允许希腊政府将减记部分债务将会鼓励其他受困国家效仿。(完)
(翻译 王颖/张荻； 审校 张明钧/杜明霞)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号