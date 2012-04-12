希腊5月6日举行议会选举 前景不明

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透雅典4月11日电---希腊将在下月提前选举,由此开启的选战或许不会产生明确结果,还有可能威胁到国际纾困计划的实施.
希腊总理帕帕季莫斯在与总统会晤後向全国发表电视讲话,宣布将在5月6日举行议会选举.
"希腊正走在艰难的道路上,"他说,"我们的选择不仅将决定选举後成立什麽样的政府,而且关乎希腊未来几十年的前途."
帕帕季莫斯表示,他的临时政府已经完成了自己的使命,帮助希腊获得国际援助并於上月完成了具有里程碑意义的债务重组工作.
"过去几个月的情况证明,在严重问题和巨大风险面前,我们能够团结一致共渡难关."他说.
此次选举将是2009年底债务危机爆发以来的首次.由於危机的拖累,希腊陷入二战以来最严重的经济衰退,推动失业率创纪录高位,亦动摇了欧元.(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
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