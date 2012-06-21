分析：希腊仍可能重新成新兴市场

6月14日拍到的放在欧盟旗帜上的希腊德拉马克硬币。 REUTERS/Murad Sezer

撰稿 Carolyn Cohn 编译 梁睿雪/兰秀娟

路透伦敦6月20日电---尽管希腊已经免于立即退出欧元区,但长期而言仍有可能在投资指数中被降格至新兴市场的风险,这将成为发达国家中的首例.

这次史无前例的投资地位转换,将令希腊倒退回11年前,也将使其被较成熟市场的投资者给排除在外,但也给较喜好风险的基金经理人带来机会.

在2001年,股市指数编撰公司MSCI明晟基於市场规模、流动性、市场准入便利性和该国整体财富情况等标准,将希腊归入发达市场.MSCI明晟的指数已经成为全球7万亿(兆)美元投资标准.

在希腊支持欧盟/国际货币基金组织(IMF)救援协议的党派周末勉强赢得大选後,外界仍认为希腊有可能退出欧元区,但这并不会令该国立即被调降类别.但若货币大幅贬值致该国按美元计算的财富规模大减,或者希腊对资本流动设限,MSCI明晟可能会将该国移出发达市场类别.

将某国从一个MSCI指数中移到另一个的过程通常长达数年.例如该公司考虑将韩国上调至发达市场的时间就长达四年,而迄今为止尚未对其作出任何修改.

另一方面,一场突如其来的危机可能会加速这一过程.

"如果多个国家开始采取严苛的准入限制,可能会迫使我们采取更迅速的行动,"MSCI明晟指数管理主管Sebastien Lieblich表示.

货币大幅贬值,也可能会令希腊人均年收入远低於2010年27,000美元左右的水平.

目前该机构对发达市场设定的收入标准略高於15,000美元,比世界银行标准12,276美元高25%.

"希腊离跌破这一标准还有很远,但现在什麽事情都有可能,"Lieblich说.

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过去两年来,希腊债券都处於无人问津的状态.此前该国主权债信评级被调降至"垃圾级",随後其债券就被从MSCI明晟重要的全球债券指数中剔除.

由於希腊大部分公债都以欧元计价,缺乏具有流动性的美元债券,因而可能无法进入摩根大通编制的新兴市场债券指数,也无法吸引青睐风险较高新兴市场债的投资者.

股市方面,股价大跌导致希腊在MSCI欧洲经济暨货币联盟(EMU)指数中所占比重仅为0.1812%,在MSCI全球股指.MIWD00000PUS中也仅占0.0193%的微小权重.

即使希腊经济不出现忧患,这个比重也意味着该国不太可能吸引太多关注欧洲的共同基金.据Lipper Global数据,这类共同基金规模高达2,500亿美元.

MSCI明晟表示,若希腊退出欧元区,公司将自动将该国从EMU指数中除去.但变成新兴市场的过程则比较慢.

这一过程将包含MSCI明晟的评估,公司可能会先将希腊称为独立市场.

巴基斯坦也曾面对过类似情况,该国对股市交易设下限制规定後,便在2008年12月遭MSCI新兴市场指数除名.巴基斯坦成为首个独立市场,只在数月後被列入边缘市场指数.

希腊需要先进入新兴市场指数,其资产才能吸引许多新兴股市基金的注意.

**若希腊降级至新兴市场,是否买入?**

尽管降至新兴市场级别令希腊面上无光,但这对该国股市来说未必就全是坏消息.11年前当希腊被拔擢至发达市场级别时,事实上该国流失了投资者,因为其占发达市场指数的比例非常小,仅为0.13%,而之前在新兴市场指数中的占比达到了近5%.

以色列2010年升至发达市场级别时亦曾受损,眼看流入该国股市的外资缩减,2009年时为20亿美元,升级後一年便降至几乎为零.

部分行事积极的基金经理可能甚至不等希腊被正式划归为新兴市场,便会有所动作.

"作为拣股者(选股策略投资者,stock-picker),我们不关心一家公司在哪国运营,我们关注的是股票的成本,"Martin Currie新兴市场基金经理Kim Catechis本周在简报会上谈到.

"如果把希腊从发达市场指数中剔除出去,我们看待这些公司的方法和其他股票没有两样."

新兴市场投资老手莫比尔斯(Mark Mobius)上周在简报会上称,希腊可能被降级为新兴股票市场:"若希腊重新启用或许配得上自己身份的德拉克马,若人均收入下降,该国就非常有可能被贬至新兴市场的级别.

莫比尔斯称,非常适合纳入新兴股市指数的希腊公司包括那些在新兴市场有业务的公司,例如,奢侈品零售商Folli Follie(HDFr.AT).

但希腊债务庞大,可能亦足以吓退顽固的新兴市场投资者,在过去10年或更长的时间里,他们看到许多传统新兴市场的基本面大幅改善.

"明智的新兴市场投资者目前投资希腊的可能性接近于零,"Ashmore Investment Management研究部主管Jerome Booth表示.

"在货币贬值几年後,投资希腊或许才更说的过去,但我不会投资希腊.我不会投资於价格尚未反应相关风险的高风险市场."(完)