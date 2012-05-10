希腊社会党最後组阁努力恐难有成效

路透雅典5月10日电---希腊社会党领袖韦尼泽洛斯周四将展开组阁的最後努力,盼能避免重新选举.希腊选民抵制纾困协议的结果,把希腊推入了政治危机.

韦尼泽洛斯能成功组阁的希望很渺茫,先前保守派与左派尝试筹组联合政府时,均因无法取得足够共识而失利.

这场政治僵局引发欧洲威胁将把希腊驱逐出欧元区,耐心渐失的各国政府周四并未向希腊全额拨付最新一笔纾困金.

希腊需在3-4周内重新选举的可能性已经浮现,因为政府在6月就无现金可用,必须实施新措施来交换抒困资金.

"我会继续努力,因为这攸关国家利益,"韦尼泽洛斯对记者说,"这种不确定性再延宕下去只会伤害国家和经济,最终伤害到弱势和失业群体."

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼说,希腊若不自救,别人可能也帮不了它,他严重警告称,希腊离开欧元区并非不可能.

大多数希腊人可能反对与欧盟/IMF在2月达成的严苛纾困条款,但是仍然希望能留在欧元区.

希腊政坛动荡有重燃欧债危机之虞,拖累欧元跌向三个月低位,全球股市也走跌.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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