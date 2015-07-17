综述：希腊议会批准纾困方案后 欧洲立即行动恢复向该国提供资金

路透雅典7月16日 - 欧洲方面在周四采取行动，重新开始向希腊困顿的经济提供资金支持，此前希腊议会批准了新的纾困计划，然而投票气氛紧张，政府失去了议会多数议员的支持。

欧洲央行提高对希腊银行业的紧急资金供应规模，不过资本管制还将继续实施，以防周一银行开门时出现挤兑。

欧盟国家财长还批准提供70亿欧元过渡性贷款，以帮助希腊维持财政运转，能够在下周一偿还欧洲央行持有的一批到期债券，以及逾期未还的国际货币基金组织(IMF)贷款。

这些贷款将在周五最终敲定，前提是德国政府提出的重新开始三年期纾困计划谈判的请求获得议会的批准。这将是希腊五年来第三次纾困计划，总规模达到860亿欧元。

这两笔救命资金是对希腊总理齐普拉斯的奖励，周四稍早，以德国为首债权人要求的严格改革措施在希腊议会获得通过。

但齐普拉斯所在的左翼激进联盟党(Syriza)却起内讧，他们投票反对这些举措，这样齐普拉斯就只能依靠反对派的支持通过议案。齐普拉斯料将重组内阁，换掉和他立场相左的四位部长及副部长。

一位政府官员表示，齐普拉斯对其助手表示，反对者在党内造成了“开放性外伤”，但他决心坚持协议。

内政部长武齐斯(Nikos Voutsis)表示，可能在9月或10月举行提前选举，“这要看事态进展如何”。

德国财长朔伊布勒质疑希腊是否会得到第三笔救助，即便议会投票通过议案。他表示，希腊的融资需求在螺旋式上升，在欧元区以外进行债务减记或许是更好的办法。

“现在我们将在谈判中看看能否有方法找出新计划，把已经大幅增加的融资需求纳入考量，”朔伊布勒对Deutschlandfunk电台说。

希腊议会的举动已足以说服欧洲央行把对希腊银行业的紧急流动性援助(ELA)提高。下周，欧洲央行将把给希腊银行业的ELA上限上调9亿欧元，至将近900亿欧元。

“现在情况已经改变，”欧洲央行总裁德拉吉在法兰克福的记者会上说。“各个不同的议会进行了各种表决，重新达到了提高ELA的条件，因此我们得到过桥融资方案获批的许多消息。”

德拉吉称，有鉴于ELA计划的限制，很难对希腊问题做出决定。ELA计划不会为一个面临全面改革的银行体系提供无限制和无条件的支持。

希腊副财长Dimitris Mardas说，欧洲央行的支持将使希腊银行业者得以重新开业。希腊实施资本管制后银行已关门三周。他对国家电视台说，“各地所有的银行都将开门。”

目前一天限领60欧元现金的提款限制，料仍将持续。

**“暂时退出”也许更好**

芬兰和立陶宛议员批准开始协商，德国下议院也将在随后一天就此事作出决定。

朔伊布勒表示，他将会投票赞成开始谈判，但强调说，未来几周将要举行的磋商仍然面临风险，他认为希腊暂时退出欧元区也许仍是一个更好的选择。

欧洲各国财长在周四上午举行电话会议后宣布，“原则上”同意就新纾困计划与希腊开始谈判，同时呼吁希腊政府在7月22日之前实施第二批改革举措。

预计在向希腊提供过渡性贷款中，所有28个欧盟成员国都会出资，不过像英国和捷克这样的非欧元区国家并不心甘情愿。之前有关国家达成一项折衷，用欧元区的资金为各国出资进行担保。

英国同意出资前确定了一项协议，英国在此项贷款中的出资将得到保护。据英国财政大臣奥斯本说，这是一项具有法律约束力的协议。

欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林表示，他预计ESM将在第三轮纾困行动中出资500亿欧元。

其余资金将来自尚未拨付的160亿欧元IMF资金，前提是希腊政府结清之前的拖欠债务；此外还有国营资产私有化所得收入等一些款项也可提供部分资金。(完)

(编译/审校 郑茵/李爽/李婷仪/孙茉莉/许娜/张若琪)

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