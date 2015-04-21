欧盟执委会主席容克呼吁希腊在债务会谈中更加努力

英国金融服务业乐观情绪连四季下降 英退变数打压银行信心
路透伦敦1月23日 - 根据周一公布的一项调查，关于英国金融服务业的商业环境的乐观情绪连四季下降，为全球金融危机以来最长连跌。
路透维也纳4月21日 - 欧盟执委会主席容克周二呼吁希腊加强努力与国际债权人达成协议，并警告表示，谈判还不到可迅速获得正面结果的阶段。
“我们对会谈目前的进度当然不满意。希腊方面急需更加努力，在我们的共同利益上，就此事达成结论，”他在访问维也纳时对记者表示。
“在过去四、五天，会谈的强度已见增加，但尚未还不到可快速获致结论的阶段。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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路透柏林1月20日 - 德国副总理加布利尔周五表示，如果美国新政府与中国开打贸易战，那么德国将需制定以亚洲为重点的新经济战略，在特朗普宣誓就任美国总统仅数小时后就对贸易保护主义发出警告。
路透首尔1月23日 - 韩国三星电子周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而非这款手机的软件或硬件问题。