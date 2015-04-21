欧盟执委会主席容克呼吁希腊在债务会谈中更加努力

路透维也纳4月21日 - 欧盟执委会主席容克周二呼吁希腊加强努力与国际债权人达成协议，并警告表示，谈判还不到可迅速获得正面结果的阶段。

“我们对会谈目前的进度当然不满意。希腊方面急需更加努力，在我们的共同利益上，就此事达成结论，”他在访问维也纳时对记者表示。

“在过去四、五天，会谈的强度已见增加，但尚未还不到可快速获致结论的阶段。”(完)

(编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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