希腊总理与欧盟执委会主席会晤后称“接近”达成协议

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透布鲁塞尔6月4日 - 希腊总理齐普拉斯周四早晨表示，在与欧盟高级官员进行过深夜谈判后，希腊接近与债权人达成协议，希腊将会在周五向IMF偿还到期的贷款。
齐普拉斯与欧盟执委会主席贾克和欧元集团主席迪塞尔布洛姆共进晚餐并进行讨论之后，对记者表示，非常接近就希腊基本预算盈余目标达成一致，未来几天内有望达成协议。
当被问及周五IMF贷款到期时，齐普拉斯说：“别担心。”他指出希腊之前偿还了贷款，“以后也会。”
官员表示，债权人和希腊政府各自针对一项可能条款起草了不同版本方案。齐普拉斯说讨论中的协意将是“希腊所提的方案。”他表示，讨论必须以“务实的观点”来做结束。
希腊破产风险迫在眉睫，政府仍一直抗拒债权人的要求，债权人希望希腊削减更多养老金，并且上调销售税来产生更多基本预算盈余。(完)
(编译 白云/李婷仪 审校 张涛/王丽鑫)
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