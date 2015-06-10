综述：希腊总理寻求执政党支持 欧盟对协议发出警示

图为希腊首都雅典，欧盟和希腊旗帜在随风飘动，背景是古老的帕提农神庙。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

路透雅典/布鲁塞尔6月9日 - 希腊总理齐普拉斯周二对自己所属的左翼激进联盟党(Syriza)提出呼吁，促请他们支持政府，希腊欲从国际债权人取得资金，以避免债务违约的期限已日益紧迫。

在希腊协商人士就现金换取改革的协议，努力缩小与欧盟以及国际货币基金组织(IMF)之间的歧见之际，齐普拉斯对党内提出了这项诉求。希腊在欧元区的未来，极大部分取决于协议能否达成。

希腊和国际债权人周二整天料持续进行会谈，试图敲定协议，这是双方更加接近妥协的迹象，尽管他们对彼此提案不充分之处都表达了强烈抗议。

随着在布鲁塞尔的磋商进入关键阶段，欧洲官员展现强硬立场，表达他们对希腊协商策略的失望，试图让雅典方面感受到自己涉险的程度。

“我们将尽一切努力让希腊留在欧元区...但我们的耐心正在耗尽，”芬兰财长斯图布表示。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆警告，不要期望希腊提出一份新计划，承诺以进一步改革和紧缩财政换取援助资金，就能让协议轻松达成。

“我从希腊那方面听到很多乐观说法，而那是低估了我们所提要求的复杂程度，”迪塞尔布洛姆对荷兰RTL Nieuws电视台说。

德国总理默克尔已强调迫切需要解决问题。她与法国总统奥朗德将于周三会晤齐普拉斯。

欧盟和国际货币基金组织(IMF)对希腊的救援计划将于本月底到期，届时希腊必须向IMF偿还16亿欧元债务，但现在该国政府似乎已经没有钱了。

齐普拉斯在左翼激进联盟党(Syriza)一个政治委员会的会议上呼吁团结，该委员会代表了党内各个派系，从亲欧派到共产主义强硬派等等。

“齐普拉斯相信，我们正处于谈判的最关键时刻，左翼联盟党必须在支持政府方面起到重要作用，”一名政府发言人在会后声明中称。

齐普拉斯不但要说服债权人，还要笼络住左翼联盟党成员，而他们坚决反对欧盟和IMF坚持的惩罚性撙节措施。

他此次动员是为了在谈判或将进入白热化时寻求支持；希腊面临两个选择，要么忍痛做出让步，要么坚持自身立场而受到欧元区反冲。

这名官员表示，在6月30日之前从当前救助计划中释放资金已经来不及了。所以避免违约的唯一办法是欧洲央行提高希腊政府向当地银行发行短期公债的上限。

这样，希腊政府才能筹措到本月月底必须偿还给IMF的16亿欧元资金，避免违约。

齐普拉斯将抵达布鲁塞尔参加欧盟-拉美峰会，希望在峰会间隙与德国总理默克尔和法国总统奥朗德会晤时达成政治协议，但现在还不清楚，希腊是否能做足功课让债权人点头。(完)

(编译 陈宗琦/郑茵/王颖；审校 李婷仪/张若琪/王丽鑫)

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