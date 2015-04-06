希腊须在4月24日与金主达成初步协议-希腊财长

路透雅典4月6日 - 希腊财政部长瓦鲁法基斯周一对国内媒体表示，希腊必须在4月24日欧元区财经首长会议中和该国的金主达成初步融资协议。

瓦鲁法基斯向希腊报纸Naftemporiki报表示，“在4月24日欧元集团会议，必须依照2月20日欧元集团的约定就协商达成初步结论。”

希腊上周提出一套新的改革方案，希望能够取得剩余的纾困资金，但其提案目前尚未取得欧盟及国际货币基金组织(IMF)等金主的同意。

希腊自从去年8月以来就没有再收到援助款项，在现金吃紧的情况下，一直承受强大的付款压力，并诉诸向国家实体等借款的方式度难关。

上月知情人士对路透说，希腊的现金够撑到4月20日。

瓦鲁法基斯周日在同国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德会晤后表示，希腊想要偿还对所有债权人的债务，以期安抚违约忧虑。本周稍晚希腊对IMF将有4.5亿欧元贷款到期。

他称，希腊政府面临资金窘境，希望能尽快达成协议，但将不会接受扼杀经济的条款。

“当我们取得一致时谈判自会中止，协议将会赋予希腊经济稳定的前景和可持续增长。”瓦鲁法基斯说道。

当被问及他是否曾考虑要辞去财长一职时，瓦鲁法基斯称：“从来没有过。”(完)

(编译 李婷仪/孙茉莉; 审校 张明钧)

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