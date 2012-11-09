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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 9日 星期五 11:00 BJT

德拉吉称无法进一步帮助希腊

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，虽然金融市场环境缓和，但欧元区经济年底前难见复苏迹象。这为今後数月降息留下可能性。德拉吉并表示，欧洲央行在解决希腊债务负担方面无法提供更多帮助。路透

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