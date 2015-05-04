希腊财长将参加下次欧元集团会议 仍受政府信任--政府发言人

美联储调查显示银行收紧商业地产贷款标准
路透华盛顿5月8日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周一发布的调查报告显示，过去一年美国的银行贷款经理收紧商业地产贷款标准。报告可能加重对商业地产市场前景的担忧。
路透雅典5月4日 - 希腊政府发言人Gabriel Sakellaridis周一对记者表示，财长瓦鲁法基斯仍然受到总理的支持，他将参加欧元区财长的下一次会议。
“谈判团队的负责人是瓦鲁法基斯，政府对他完全信任，”该发言人称。
上周希腊总理齐普拉斯调整了谈判团队，削弱瓦鲁法基斯在谈判中发挥的作用，因为里加会议谈判空手而回，使其受到严厉抨击。
Sakellaridis重申，希腊的流动性问题必须尽快获得缓解，并呼吁欧洲央行或其他机构给予援助。(完)
(编译 李春喜 审校 张若琪)
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路透伦敦5月9日 - 英国零售业联盟(BRC)周二公布的数据显示，英国消费者益发喜欢购买折扣商品以抵销通胀上升，而雇主也更难招聘到移民劳工。这反映出去年英国公投退欧之后的影响。
路透佛罗里达阿米莉亚岛5月8日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周一表示，年初美国经济的疲弱表现应放慢美国联邦储备委员会(美联储，FED)进一步加息的计划。目前外界广泛预期美联储将在6月会议上再次加息。