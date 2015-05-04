希腊财长将参加下次欧元集团会议 仍受政府信任--政府发言人

路透雅典5月4日 - 希腊政府发言人Gabriel Sakellaridis周一对记者表示，财长瓦鲁法基斯仍然受到总理的支持，他将参加欧元区财长的下一次会议。

“谈判团队的负责人是瓦鲁法基斯，政府对他完全信任，”该发言人称。

上周希腊总理齐普拉斯调整了谈判团队，削弱瓦鲁法基斯在谈判中发挥的作用，因为里加会议谈判空手而回，使其受到严厉抨击。

Sakellaridis重申，希腊的流动性问题必须尽快获得缓解，并呼吁欧洲央行或其他机构给予援助。(完)

(编译 李春喜 审校 张若琪)

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