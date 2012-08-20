多数分析师认为希腊将留在欧元区

到目前为止，希腊遭遇的一连串债务难题并未打破将该国维系在欧元区内的政治纽带，这使得越来越多的分析师改变看法，认为希腊未来更可能留在欧元区。有分析师指出，希腊在欧元区的未来不再是经济问题，而是关乎政治意愿的问题。