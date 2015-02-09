英国首相就希腊退出欧元区的风险举行紧急会议--首相发言人

独家：欧盟将批准博通以55亿美元收购Brocade--消息人士
路透布鲁塞尔5月9日 - 三位知情人士周二说，欧盟反垄断当局将批准芯片制造商博通(Broadcom 以55亿美元并购Brocade；此前博通已做出让步，方便客户及对手使用公司和竞争对手的产品。
路透伦敦2月9日 - 英国首相卡梅伦的新闻发言人表示，首相卡梅伦主持召开了一次紧急会议，与财政部和英国央行官员讨论希腊可能退出欧元区的问题。
该发言人在被问及波及金融市场风险的问题时说：“这是我们要加以警惕的。”
“政府已在2012年希腊问题对欧元区构成压力之际，进行了广泛的紧急情况筹划。鉴于希腊成立了新政府...我认为现在是时候(对此重估了)。”
英国财政大臣欧思邦周日表示，英国在加快制定紧急计划，希腊和欧元区之间的僵局正在加大英国经济所面临的风险。(完)
(编译 王洋; 审校 李春喜)
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路透布鲁塞尔5月9日 - 三位知情人士周二说，欧盟反垄断当局将批准芯片制造商博通(Broadcom 以55亿美元并购Brocade；此前博通已做出让步，方便客户及对手使用公司和竞争对手的产品。
日本央行最近一次政策会议的意见总结呼应了黑田东彦的上述评论，一位委员认为无需调整央行的10年期公债收益率目标，因为央行可以灵活上调或降低购债规模。
路透新德里5月9日 - 一名消息人士周二透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)6月将削减对亚洲用户的原油供应量约700万桶，因沙特根据全球协议减产，且在夏季用电高峰来临之际，减少原油出口以满足国内需求。