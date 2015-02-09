英国首相就希腊退出欧元区的风险举行紧急会议--首相发言人

路透伦敦2月9日 - 英国首相卡梅伦的新闻发言人表示，首相卡梅伦主持召开了一次紧急会议，与财政部和英国央行官员讨论希腊可能退出欧元区的问题。

该发言人在被问及波及金融市场风险的问题时说：“这是我们要加以警惕的。”

“政府已在2012年希腊问题对欧元区构成压力之际，进行了广泛的紧急情况筹划。鉴于希腊成立了新政府...我认为现在是时候(对此重估了)。”

英国财政大臣欧思邦周日表示，英国在加快制定紧急计划，希腊和欧元区之间的僵局正在加大英国经济所面临的风险。(完)

(编译 王洋; 审校 李春喜)

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