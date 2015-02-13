香港《经济日报》：希腊底牌弱 欧盟硬撼迫就范

（2月13日社评）

希腊与欧盟的债务谈判陷胶着，因希腊硬欧盟更硬，欧盟觉得已看穿希腊底牌，若希腊不乖乖继续削赤减债，欧盟已计算好个中代价，准备长痛不如短痛，让希腊脱欧求仁得仁。

欧盟硬起来的关键，是在这场欧希博弈之中，希腊底牌已被欧盟看穿，希腊难有本钱和欧盟对撼。就如欧央行上周三突拒收希腊国债作抵押品，意味希腊银行无法以其国债从欧央行融资，触发希腊股市尤其银行股暴挫，希腊10年国债孳息更急飚至逾10厘危险水平。欧央行仅薄施小惩，希腊金融市场已重创。

且欧盟亦深信希腊一旦拒乖乖削赤减债，以脱欧威胁，最伤的将是希腊。因希腊一旦重用旧币德拉马克，其币值势疯狂猛贬，除触发恶性通胀，更恐引爆银行挤提，令弱不禁风的希腊金融、经济可能全面崩溃，未来几年内都难翻身，希腊新政府根本输不起。

希腊若一意孤行宁愿脱欧，对欧盟亦不无冲击，惟希债问题已困扰欧盟多年，在权衡利害与风险后，欧盟很可能长痛不如短痛，让希腊求仁得仁，原因有三。

其一，希腊非雷曼翻版。市场虽忧希腊若脱欧，恐如2008年美国雷曼倒闭般引发金融海啸重演。惟希腊经历两度减债后，近3,000亿欧元的债务大部分已由欧央行、国基组织（IMF）等持有，在金融市场流通的仅占约10%，希债纵爆亦难掀雷曼倒闭引发信贷紧缩的火烧连环船恶果。

其二，欧央防火能力更强。2012年的希债危机后，欧盟现已筑好欧洲稳定机制（ESM）等防火墙，对希债复发早有准备。且欧央行上月更启动逾万亿欧元的量宽大计，若希债有不测，欧央必要时可加码量宽抵御冲击。

其三，避免其他大欧猪有样学样。希腊激进左翼上台后，欧猪西班牙与葡萄牙今年将有选举，反紧缩左翼声势日涨，欧盟为严防希腊开创坏先例，变相鼓励债务合共逾万亿欧元的西、葡照办煮碗迫欧盟退让，势对希腊杀鸡儆猴。

欧盟尤其德国算盘如此，会否出现脱欧震荡，还看希腊能否知所进退，会否因姿态摆得过硬而骑虎难下，胆博胆恐吓脱欧，结果却博出祸来。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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