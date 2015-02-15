希腊需与欧洲达成政治协议 以阻存款外流之势--ECB副总裁

路透英格兰考文垂2月13日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周五指出，希腊需就其债务危机和欧元区其他国家达成政治协议，以阻存款继续自该国银行的外流。

冈斯坦西欧在华威经济会议上称，希腊银行业存款外流是个问题，他希望得到迅速解决。

“我们当然非常希望能达成协议，因为那将应对存款外流的进一步威胁。因此这是一个极敏感的议题。”他说。

稍早希腊银行业消息人士表示，欧洲央行上调希腊央行向该国银行业提供的紧急流动性上限，是因银行储蓄外流加速，且欧洲央行希望下周在布鲁塞尔就该国债务问题举行磋商时确保银行业的流动性。

一名消息人士称，最近希腊的银行日均存款外流规模达3-5亿欧元；有些天可能甚至高达10亿欧元。

欧洲央行周四将希腊银行业可从希腊央行紧急流动性援助(ELA)窗口获得的流动性上限上调约50亿欧元，至650亿欧元，有效期至2月18日。届时，欧洲央行将对ELA上限重新进行评估。

被问到希腊退出欧元区的可能时，冈斯坦西欧称，“当然那不是由欧洲央行决定的。那是正在处理的基本政治议题，最后必须由政府他们做决定。我当然希望不会发生这种事。”(完)

(编译 张若琪 审校 于春红)

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