“即使要到最后一刻” 希腊终将与欧盟达成协议--希腊财长

路透雅典2月14日 - 希腊财政部长瓦鲁法基斯周六表示，他认为“即使要到最后一刻”，希腊都将与欧盟债权方就该国脱离国际救助达成协议。

当接受希腊日报Kathimerini采访，被问及如果周一在欧元集团会议上不能达成协议，将会出现什么情况，以及欧元区财长是否将在未来几天再次举行会议时，瓦鲁法基斯称，“我们基于逻辑的坚决立场，将带领我们达成协议，即使要到最后一刻。”

瓦鲁法基斯表示，双方已就许多议题达成一致，但私有化及劳工问题仍是症结。(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)

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