希腊已提交改革计划清单--欧盟消息（更新版）

(新增欧盟执委会推特声明)

路透布鲁塞尔2月24日 - 一位接近欧盟执委会的消息人士周二表示，希腊已在午夜向欧洲数个机构及国际货币基金组织(IMF)提交了一份经济改革计划清单。

上周五希腊与欧元区其他国家达成协议，延长纾困四个月，条件之一是希腊必须提出改革计划。

“在欧盟执委会看来，这一清单非常全面，将是成功完成评估的有效起点，”这位消息人士称。

“我们特别对于打击逃税及腐败的强烈决心感到鼓舞，”该消息人士补充说。

欧盟执委会在推特上表示，已及时收到希腊的改革措施清单。

德国之前坚持，希腊改革清单上的新增支出，必须以节流或增税来支应。(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

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