希腊已提交改革计划清单--欧盟消息（更新版）

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(新增欧盟执委会推特声明)
路透布鲁塞尔2月24日 - 一位接近欧盟执委会的消息人士周二表示，希腊已在午夜向欧洲数个机构及国际货币基金组织(IMF)提交了一份经济改革计划清单。
上周五希腊与欧元区其他国家达成协议，延长纾困四个月，条件之一是希腊必须提出改革计划。
“在欧盟执委会看来，这一清单非常全面，将是成功完成评估的有效起点，”这位消息人士称。
“我们特别对于打击逃税及腐败的强烈决心感到鼓舞，”该消息人士补充说。
欧盟执委会在推特上表示，已及时收到希腊的改革措施清单。
德国之前坚持，希腊改革清单上的新增支出，必须以节流或增税来支应。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。