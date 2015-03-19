综述：希腊总理要求欧盟停止“单边行动” 双方关系再度紧张

路透雅典/柏林3月18日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周三对欧洲伙伴进行了反击。就在该国议会即将对新的反贫困法案进行表决前几个小时，欧盟对该法案提出了批评。齐普拉斯称欧元区，而非雅典必须停止“单边行动”并恪守承诺。

齐普拉斯在议会的激情演讲，标志着雅典与其债权方之间的口水战升级，令希腊破产并退出欧元区的风险上升。希腊议会准备对齐普拉斯政府的第一个议案进行投票表决。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)决定应齐普拉斯的请求在周四晚间就希腊问题召开会议，这个请求是后者在一个欧盟峰会间隙提出的。

齐普拉斯迫切需要一个政治决定以打破该国资金困境，但债权方则坚持雅典应首先开始实施此前同意的经济改革，并就其财政计划进行详细的磋商。

希腊上个月就延长纾困的条件与各方达成一致，但之后出现反复，导致双方关系紧张。欧盟一名官员致信雅典，敦促其在相关议案的投票前与债权方进行更多的磋商，结果双方关系再度紧张。

这封信要求齐普拉斯领导的左派政府就议案与欧盟进一步商谈，否则有可能陷于“单方面行动”的境地，从而违反2月20日协议条款。该协议同意延长对希腊的援助，避免该国银行业崩溃。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西否认欧盟试图阻止希腊通过这项议案，但表示欧盟官员提醒希腊政府先与贷款方磋商，这没什么不对。

“欧盟整体上希望希腊留在欧元区，”他这样表示，但补充说2月协议必须遵守。“希腊必须留在欧元区...但应满足这些条件。”

忿忿不平的齐普拉斯辩护称，所谓的“人道主义危机”法案(向贫困人口发放粮食券和免费供电)是五年来首次由希腊政府自行拟定的法案，而非听命于欧盟的技术官僚。

“如果他们的所作所为是想吓唬我们，那么回答就是：我们不会被吓倒，”齐普拉斯在议会表示。“希腊政府决心遵守2月20日协议。但我们要求我们的伙伴也同样遵守。让他们停止单边行动，遵守他们自己签订的协议吧。”

这项议案原则上已得到议会认可，正式投票将在周三稍晚举行，由于反对派也支持，届时议案料将以绝对多数获得通过。

执政的左翼激进联盟党(Syriza)成员在议会宣读的一封投诉信中表示，欧盟驻希腊代表团负责人Declan Costello的言论是“在干预立法程序，是对我们所有人的侮辱”。

齐普拉斯在信中还继续攻击“欧盟的技术官员”。

欧盟执委会主席贾克表示，他担心解决希腊债务危机的进展速度，并敦促各方有所约束。

**时间快不够了**

希腊与债权人之间的裂痕扩大，而希腊的现金将在数周内告罄。该国技术小组及国际债权人上周开始谈判，试图就改革细节达成一致，但迄今仍无进展。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在柏林表示，“我们有这样的感觉，每个在处理这个问题的人都有这样的感觉，就是希腊的时间不多了。”他并称，希腊正在拒绝第三次纾困案。

由于希腊仍无法重返债市，加上金援被恼火的债权方冻结，雅典方面必须迅速寻觅新的资金。希腊政府表示，齐普拉斯将于本周与欧盟领导人进行的峰会上提出此一问题。

但欧盟官员表示，他们并不了解希腊将此议题移送至峰会目的何在，因希腊问题并未排入峰会正式议程，仅能在峰会的周边会议讨论，且讨论内容也只涉及广泛的政治条款。

不过希腊周三出售13亿欧元(13.8亿美元)的三个月期国库券，对政府而言不无小补，这是希腊本月第三度顺利标售公债。标债总额将为一笔到期的公债提供再融资。

法国则是呼吁各方应有所节制，以免引发希腊退出欧元区。

“法国将尽全力避免擦枪走火，我认为我们的所作所为将能避免意外的发生，”法国财长萨潘(Michel Sapin)表示，“但没有人能断定此事的进展，这也是双方在言语上必须有所节制的原因。” (完)

(编译 张荻/郑茵/戴素萍/陈宗琦；审校 张涛/王兴亚/徐文焰/龚芳)

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