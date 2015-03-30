分析：希腊不大可能退出欧元区 但政府或许对国内债务打欠条

图为希腊雅典，支持现政府的人们在国会大厦前高举国旗进行游行。 REUTERS/Yannis Behrakis

路透布鲁塞尔3月27日 - 希腊不大可能退出欧元区，无论有心，还是意外。但数位欧元区官员称，如果该国与债权人不能很快达成“以改革换援助”的协议，希腊可能不得不推出一种与欧元并行的替代支付方式，用以支付国内账单。

希腊已经不能在债市融资，而在该国开始实施改革之前，国际债权人也不愿进一步提供贷款。一名了解情况的官员告诉路透，如果不能获得新资金，希腊政府到4月20日将无钱可用。

“说不定哪一天，政府没有欧元发工资或支付账单时，可能会开始打欠条，”一名欧元区高官表示。

“这样的欠条很快会开始在二级市场流通，但会较欧元折价很多。不论叫什么名字，欠条将成为一种与欧元并行的货币，”该官员称。

如果政府没有欧元发工资、支付养老金和向供应商付款，将不得不实施资本管制，以防欧元大规模外流。这将限制希腊人提款或往国外汇款的数额，就像2013年的塞浦路斯那样。

欠条可能不会被店铺普遍接受，而只能用来结算某些与政府相关的付款，比如能源支出，至少最初是这样。

与此同时，希腊将继续保留税收收入中的欧元，用于偿还债务和避免违约。

另一位欧元区官员称，“这可能只是维持政府运作的临时安排，希腊政府还是希望通过与债权人协商达成协议，来获取更多欧元贷款。”

官员表示，希腊政府早就已经表态，愿意推迟偿付内债，以节省外债偿还所需的欧元资金。

消息人士本周稍早告诉路透，希腊政府最近在依靠回购交易(从国有实体借入资金)解决现金短缺的燃眉之急，但也仅能坚持几周时间。

希腊政府拒绝回答有关可能采用与欧元并行货币的问题，表示根据总理齐普拉斯上周在欧盟一次峰会间隙谈论的原则，预计很快会与债权人达成协议。

一位希腊政府官员称，“希腊政府相信，按照七方会议的协商成果，欧元集团会达成相关协议，随后救助资金就会释出。”

**在欧元区范围内违约？**

包括财政部长瓦鲁法基斯在内的希腊官员已经否认了希腊将主动退出欧元区的说法，而且欧元区其他18个成员国也没有将希腊踢出去的法律手段和政治意愿。

上述第二位欧元区官员称，“不存在强迫一个国家离开欧元区或退出欧盟的机制，而且希腊也没打算自行离开。”

一些经济学家称，希腊可能具备重新启用原来货币德拉克马(Drachma)的动机，因为这样一来可以让本国新货币急剧贬值，增强出口竞争力，同时为旅游业吸引更多游客。

但这样也会导致希腊无法偿还大量以欧元计价的公共债务，最后被迫违约。

“如果希腊打算违约，最好是在欧元区内部违约，而不是退出后再违约。那样的话，就会成为所有欧元区国家的问题，而不仅限希腊一国。”第三位官员表示。

在一段2013年的视频中，当时还是一位学者的瓦鲁法基斯就明确提到这一点。

“我的建议是，希腊2010年1月就应该直接宣布在欧元区内部违约，同时指着德国的鼻子说：好了，现在你可以自己解决这个问题了。”这位希腊未来的财政部长当时在视频中这样说。

然后最大的问题将会是，欧洲央行是否会继续通过其紧急流动性支持(ELA)计划为希腊银行业提供流动性。该工具的初衷是为那些有存活能力的银行在遇到流动性问题时提供帮助。

如果欧洲央行停止提供支持，希腊银行业极有可能崩溃，被迫以新“货币”进行资本重组；抑或因为崩溃的后果不堪设想，欧元区可能同意再次对希腊银行业进行资本重组，甚至可能通过其纾困基金--欧洲稳定机制(ESM)。

但官员们表示，这些选项有太多假设性前提，因此都没有被非正式讨论过。(完)

(编译 李春喜/刘秀红/秦德兴; 审校 郑茵/张涛)

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