希腊总理称在与欧盟和IMF的谈判中将坚守红线 决不退让

路透雅典5月15日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周五表示，在与国外债权人的协商中，其政府将坚守红线，决不退让，但他表示，在谈判数月后，必须尽快达成协议。

希腊的资金即将告罄，但与欧盟和国际货币基金组织(IMF)等债权人就寻求更多援助的协商却陷入僵局，双方对希腊执行退休金削减和劳动市场自由化方面的要求谈不拢。

齐普拉斯表示，双方就财政目标和加值税率(VAT)大致达成一致，但劳动市场问题和退休金改革则谈不拢。他表示，协议应该要包括较低的2015-16年基础预算盈余目标，以及债务重整。

“协议必须要达成，这点毫无疑问，”齐普拉斯在记者会上表示。

周五稍早，财政部表示，希腊已支付5月中到期的公共部门薪资，证实了如期付款，不过，本月稍晚的薪资和退休金发放，以及6月到期的债务付款恐难如期进行。

数月来，政府一直从不同的行政部门调度资金，用来支付公务员薪资和退休金。

希腊希望能在月底前达成协议。然而，欧盟和IMF要求希腊执行前政府所同意的退休金和劳动市场改革。

“现阶段，我们似乎与债权人在一系列问题上找到共同的立场，因此我们非常接近达成协议，”齐普拉斯表示。

“当然，同时也还存在一些问题。对于如何界定劳动市场已经松绑的框架，一些债权人坚持提议要进行调整。但这些调整是无法接受的。”(完)

(编译 戴素萍 审校 白云)

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