希腊本周仍可能达成债务协议--欧盟执委厄廷格

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透柏林6月1日 - 来自德国的欧盟执委厄廷格(Guenter Oettinger)周一表示，希腊本周仍可能与债权人达成协议。
“我们需要在工作组级别谈判中取得进展，以便能够就改革日程取得一致，甚至可能在周末之前，这可能促使拨付当前救助计划的最后一批救助款，”厄廷格接受德国世界报采访时说。
但厄廷格淡化了周一德国总理默克尔、法国总统奥朗德和欧盟执委会主席容克在柏林的会面取得突破的预期。
“希腊面临的挑战太大，很难‘顺道’解决，”他说。
雅典方面和债权人仍在就改革换资金协议进行谈判，但接近谈判的消息人士称，谈判无法在希腊自定的最后期限周日达成协议。
达成协议的压力与日俱增，因希腊6月5日需要偿还一笔到期债务，而且6月30日救助计划将到期。
厄廷格表示，有关增值税改革等领域的谈判已经向前推进，但就业市场和养老金等核心议题的分歧仍很大。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。