版本:
中国
国际财经 | 2015年 6月 1日 星期一 11:54 BJT

希腊本周仍可能达成债务协议--欧盟执委厄廷格

路透柏林6月1日 - 来自德国的欧盟执委厄廷格(Guenter Oettinger)周一表示，希腊本周仍可能与债权人达成协议。

“我们需要在工作组级别谈判中取得进展，以便能够就改革日程取得一致，甚至可能在周末之前，这可能促使拨付当前救助计划的最后一批救助款，”厄廷格接受德国世界报采访时说。

但厄廷格淡化了周一德国总理默克尔、法国总统奥朗德和欧盟执委会主席容克在柏林的会面取得突破的预期。

“希腊面临的挑战太大，很难‘顺道’解决，”他说。

雅典方面和债权人仍在就改革换资金协议进行谈判，但接近谈判的消息人士称，谈判无法在希腊自定的最后期限周日达成协议。

达成协议的压力与日俱增，因希腊6月5日需要偿还一笔到期债务，而且6月30日救助计划将到期。

厄廷格表示，有关增值税改革等领域的谈判已经向前推进，但就业市场和养老金等核心议题的分歧仍很大。(完)

(编译 杜明霞；审校 张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐