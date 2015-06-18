综述：希腊央行警告若谈判失败 该国在欧盟中的前途也将不保

2015年6月11日，希腊央行入口处，欧盟和希腊旗帜在飘扬。 REUTERS/Yannis Behrakis

路透雅典6月17日 - 各方周三纷纷对希腊政府发出警告，如果不能与债权人尽快达成改革换资金协议，希腊就可能被迫退出欧元区并得不到更多援助。

希腊央行表示，若达不成协议，该国在欧盟(EU)中的前途也可能成问题。以前官员拒绝提及“希腊退欧”，现在则开始公然谈论这种前景。

尽管包括美国白宫在内，外界纷纷发出急切的请求，但自从希腊、欧盟、欧洲央行(ECB)及国际货币基金组织(IMF)之间的谈判周日破裂之后，几乎没有什么进展迹象。

周四的欧洲财长会议取得突破的希望，看来越发渺茫。这次会议一度被视为达成协议的最后机会。

雅典必须在6月底前找到打破僵局的办法。该国届时需要偿还IMF的16亿欧元(18亿美元)款项，这有可能使其破产和退出欧元区。

“双方越来越焦急。希腊希望布鲁塞尔能往前一步，而布鲁塞尔则期待希腊能有所表示。现在卡住了。”一位不愿具名的资深欧盟外交官说道。

“情况非常危险，可能发生意外变故。”

一希腊高级谈判人士对路透表示，总理齐普拉斯的左翼政府准备做出一些让步，不过他再次排除了会削减退休金--这是谈判双方僵持不下的关键点。

欧洲最大的经济体--德国政府和央行官员表示，现在该由希腊采取行动。

“希腊是否要留在欧元区，完全是希腊政府的责任。”德国央行总裁魏德曼在接受欧洲三家报纸的联合采访时说道。他补充道，如果希腊未能履行偿债义务，“后果将难以控制”，它不要期待央行出手支持。

“如果谈判未能在政治层面达成一致，那么欧央行将别无选择，只能做出必需的结论。至于是否要金援希腊，要由政治情势、政府和国会决定。”

希腊磋商协调人察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)证实希腊确实没有钱来偿还IMF，不过表示政府将只接受可持续的协议，并解决债务、融资和投资问题--而欧盟曾表示目前并不打算涉及这些问题。

“如果做到这些，那么希腊政府将会签署协议，”察卡洛托斯说。“要是不具备这些条件，那么签署你明知行不通的东西，也是毫无意义。”

希腊财长瓦鲁法基斯在巴黎对记者表示，预计周四卢森堡会议上不会达成协议，他并称只有政府首脑之间达成一致，才可能克服僵局。

**前无先例**

若达不成协议，接下来可能发生什么，这一点还不清楚，因为欧元区还没有成员国曾经发生债务违约。

希腊央行表示，达成协议“具有历史迫切性”，希腊不能对此惘然不顾。

“如果不能达成协议...意味着一个痛苦过程的开始，起先将导致希腊违约，最终使之退出欧元区，并且极有可能退出欧盟，”希腊央行一份例行报告说。

这番言论招致执政党左翼激进联盟党(Syriza)的愤怒回击，后者称希腊央行总裁史托纳拉斯越权，并试图给政府设置“令人窒息的”限制。

齐普拉斯在1月当选时承诺结束几年来折磨人的财政撙节政策，为此他要求欧洲伙伴国重新协商希腊债务，但后者目前排除这一可能，要求看到希腊开展新一轮改革行动，包括削减养老金，以帮助平衡国家财政。

几无迹象显示齐普拉斯的立场有任何松动，他仍然坚持如果不做出“值得尊敬的妥协”，希腊不接受“这种让灾难性政策延续下去的做法”。

民调显示，希腊人大多希望继续留在欧元区，但对该国被要求进一步撙节也深感愤恨。

非欧元区国家--英国表示，正在加强对希腊可能退出欧元区做准备。

欧洲央行将提供给希腊银行业的紧急流动性上限，从830亿欧元调高至841亿欧元，这表明欧洲央行仍在支持希腊。欧洲央行一直在小幅提高紧急流动性上限，此次提高幅度超过10亿欧元，表明储户提走存款使得希腊银行业的紧张局势加剧。

希腊央行曾表示，去年10月至今年4月期间，危机导致希腊银行业总共流失了300亿欧元左右存款，且还在继续流失。

希腊议会调查希腊近期所实施撙节举措的“债务真相委员会”(Debt Truth Committee)认为，该国没有义务偿还债务，这突显了希腊与债权人之间的分歧。该委员会于4月成立，其报告结论没有约束性。

“我们得出结论，希腊不应偿还这些债务，因为这是非法的、不合理的、而且令人厌恶，”该委员会称。

这让希腊在欧洲失去了很多同情。

德国总理默克尔的巴伐利亚盟友周三指责希腊没有意识到形势的严重性，基督教社会联盟(CSU)秘书长Andreas Scheuer则斥希腊领导人为“小丑”。(完)

(编译/审校 张涛/孙茉莉/郑茵/许娜/王丽鑫/张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。