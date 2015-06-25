综述：希腊债务谈判在欧盟峰会前进展不顺 关键议题仍存在分歧

布鲁塞尔欧盟议会前欧元标识雕塑后的希腊国旗。 REUTERS/Francois Lenoir

路透布鲁塞尔6月24日 - 为避免希腊债务违约而进行的协商在周三进展颇不顺利，欧元区成员国财长们指责希腊政府拒绝作出妥协，而错过下周的截止期限可能让希腊脱离欧元区。

欧盟领导人峰会将于周四在布鲁塞尔召开，来自左派政党的希腊总理齐普拉斯将会与债权方机构的领导人彻夜商谈，设法研究出一个以改革换取资金的协议，随后欧元区财长将在1100GMT再次开会。

下周二希腊必须向国际货币基金组织(IMF)偿还16亿欧元债务，否则就要宣布违约。若希腊真的违约，可能导致银行挤兑和资本管控，并就此脱离欧元区。

欧元集团财长召集紧急会议希望批准一项协议，但会议召开才过一小时就匆匆中止，因为并没有现成的协议供他们讨论。

“很不幸，我们尚未达成协议，但我们决心继续工作，如有必要夜间也将继续工作，”荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆对记者表示。

欧元区财长们对再次被召到布鲁塞尔结果却在空等感到恼怒，而欧元区最为薄弱一环的希腊，则抗拒其债权人认为对平衡该国公共财政并提高经济竞争力至关重要的举措。

斯洛伐克财政部长Peter Kazimir抵达时手中挥舞着一本书，称至少他可以在等待时读读书。

“我们准备彻夜工作，但却没什么正事可干，”另一位欧元区官员称，“信任丧失殆尽。很难说我们该如何继续下去。”

齐普拉斯整个下午都在与欧盟执委会主席贾克、IMF总裁拉加德、欧洲央行总裁德拉吉和迪塞尔布洛姆磋商，但没有取得突破。

到欧元区财长开会时，谈判代表们仍无法拿出一个草案供讨论，因在养老金改革、税收、劳动法、公务员薪酬和投资等方面分歧严重。

芬兰财长Alexander Stubb对记者表示，“我们没有再把问题丢回给任何人，因为没有可供讨论的东西。”

官员们称，磋商可能还需要延长两日，但如果周六还未能达成协议，希腊和德国议会周一来不及投票表决，希腊可能就无法获得资金在周二还款期限前偿还欠款。该国的欧盟/IMF纾困计划也是在当天到期。

**债务重组分歧**

在几个主要争议中，希腊要求债务重组，而几位欧元区官员表示拒绝，且在希腊退休体系改革问题上也存在颇多分歧。

希腊最大的债权国--德国财政部长朔伊布勒称，协议的准备情况来看几乎没有进展。此外，奥地利财长称希腊坚持债务减免是个问题。

一希腊官员称，希腊方面不能接受债权人的新提议，不过总理齐普拉斯希望能在周四达成一致。该份新提议周三早间交给希腊方面，并很快在网上泄露。

金融市场颇感不安，投资者纷纷转向避险的德国公债，欧元亦遭遇短暂的抛售。欧股和美股均下滑。

拉加德明确反对希腊指望加税来解决预算缺口的提议。

她对法国杂志Challenges说道：“希腊改革提议不能只建立在加税承诺上，就如我们过去五年听到的一样，很少有什么结果。”

希腊国务部长Alekos Flabouraris对左翼激进联盟党的政治委员会表示，债权人修改后的要求是“荒谬的”。

**违约后果**

看来有些紧绷的齐普拉斯通过地下车库进入欧盟执委会总部，避开抵达后即发表讲话的惯例，在进入会场前，容克只和他马虎的握个手。

通常比较健谈的齐普拉斯整天都没有对记者讲话，表明党内左翼人士向其严重施压，不得屈从债权人的要求。

希腊的提议包括对消费、企业和富人的一系列加税举措，并提高对养老金的贡献，以实现预算目标。IMF希望通过削减预算实现更多节支。

一位德国资深官员表示，德国无法想象在没有IMF的情况下接受协议，因为不仅需要IMF提供资金，还需要它的专业。

希腊在周一前必须让国会通过议定的举措，如此一来其他欧元区国家议会才得以签署协议，释放援助资金。

欧盟官员表示，可以为希腊下周偿还IMF债务提供资金的唯一办法是，欧元区各国政府把欧洲央行持有的希腊政府债券近20亿欧元获利拿出来。欧洲央行在2011-12年间购买了这些希腊债券。

**紧急援助**

齐普拉斯让步越多，来自国会执政联盟以及民众的阻力就越大；最近一些抗议活动凸显人民反对进一步撙节，其中一些抗议活动就是在极左翼联盟(SYRIZA)党支持下组织起来的。

IMF称希腊要么需进行某种形式的债务重整，要么就得取得更多贷款才能使财政状况维持下去。

不过欧元区官员坚称，在希腊执行援助计画的剩余项目以前，债权人不会讨论债务重组的问题；而德国总理梅克尔则排除“减记”的可能。

这加大了获得希腊国会通过的难度，尤其是独立希腊人党；齐普拉斯需要他们的支持才能拥有过半数席次。

他们还拒绝取消对部分希腊岛屿减免增值税的待遇。

但经济部长史塔沙基斯(George Stathakis)称，有信心国会会在6月30日之前支持通过协议。(完)

(编译/审校 郑茵/张荻/孙茉莉/李爽/王丽鑫/龚芳)

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