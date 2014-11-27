希腊可能因“技术原因”推迟退出欧盟/IMF救援计划

美元从高位回落 因特朗普税改计划令市场失望
路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透雅典11月27日 - 希腊副总理韦尼泽洛斯(Evangelos Venizelos)周四称，由于“技术原因”，希腊年底前退出欧盟/国际货币基金组织(IMF)救援计划可能必须推迟数日或数周。
希腊目前正需要时间来就最终救援评估达成协议，此前该国在巴黎和欧盟及IMF领导人的会谈未能收获结果，令人怀疑该国能否如期在年底前退出救援计划。
“欧洲救援计划于12月31日结束，目的在于最后一批援助在当天发放。如果因为技术原因无法完成部分程序，将会延期，但不会有新的救援计划，”韦尼泽洛斯在会晤总理萨马拉斯后告诉记者。
在问及延期长度时，他表示可能“数周或数日”。(完)
(编译 朱晓军；审校 高琦)
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