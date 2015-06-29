焦点：希腊渐行渐远 欧盟前途未卜

图为希腊驻布鲁塞尔使馆悬挂的希腊国旗和欧盟旗帜。 REUTERS/Yves Herman

路透布鲁塞尔6月28日 - 欧盟各国政府拒绝拯救希腊免于债务违约，欧洲以共同货币把区内各国凝聚为牢固联盟的伟大计划陷入前途未卜的境地。

虽然欧元区除希腊外的18国财长纷纷表示坚持认为希腊应留在欧元区，但却难掩他们对希腊左派政府拒绝债权人最后提议以及坚持公投的决定甚感恼怒，部分官员甚至私下说希望把希腊赶出去。

“他们是在玩扑克牌，”奥地利财长Hans Joerg Schelling周六在欧元集团会后说。“但在牌局中，你有可能永远是输家。”

在与希腊政府就结束痛苦的节支举措谈判了五个月之后，欧盟领袖周五峰会结束后原以为已接近达成纾困融资展期的协议，有望让希腊及时在周二偿还国际货币基金组织(IMF)贷款，且在未来数月进一步履行偿债义务。

但希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)返国后却令人震惊的宣布将在下周日就债权人的提议举行公投，并呼吁民众投下反对票。

欧盟官员表示，谈判桌对面的希腊谈判者也对希腊方面的消息感到吃惊，这种情形并非第一次发生。一位官员称，“他们是从推特上得知公投的消息。”

在希腊政坛，绝大多数人希望留在欧元区。未来几天对欧元区的完整性将是一大考验。

**风险管理**

“我们必须竭尽所能地对抗任何可以想像得到的蔓延威胁，”德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在一场会议后表示。在该会议中欧元区实际上要求进行资本管制。

尽管部长们承认，只有希腊或者可能是银行本身，可以采取这类关门行动，但他们表示，欧洲央行应该要动用其权力来稳定市场。欧洲央行的管理阶层已在周日开会商讨对策。

“你必须想到，希腊未来几天会因为这个决定而陷入严重问题，”朔伊布勒表示。一些他的保守派伙伴已明白表露出宁可见到希腊退出欧元区。

然而，朔伊布勒和其他官员强调，他们对2008年全球市场崩盘后所建立的稳定机制有信心。

此外，他也呼应法国财长萨潘(Michel Sapin)的观点，称“希腊仍是欧元区的一份子，希腊仍为欧洲的一部份。”

但德法两国的基调仍有所不同。接近谈判的消息人士表示，萨潘主张欧元集团周六至少应讨论希腊要求展延债务的问题，但朔伊布勒及其他多数官员则已失去耐心。

在此之后，萨潘表示他仍准备进行协商，法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)周日亦表达同样的看法。

然而，目前鲜有欧盟领袖信任当前的希腊政府；该国政府呼吁减免债务，抨击援助方案将遏制经济成长。

荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆一再提到，希腊国会否决齐普拉斯公投呼吁的可能性。但希腊国会赶在周一市场开盘前就迅速表决通过公投提议，粉碎了希腊政治面迅速转变的前景。

不过迪塞尔布洛姆仍认为，“过程尚未结束。或许从未结束。我们将继续与希腊合作。许多事都有可能发生，许多情景也都可以想象。”

随着希腊人排队准备从自动取款机(ATM)提领现金，金融机制将如何运作还有待观察。如果希腊如其所言违约--即周二未向IMF偿还16亿欧元，那么可能产生连锁反应。

希腊或续留欧元区，但亦发行一种当地货币来支付帐单--这是德国智库Ifo主席辛纳周日提出的“希腊退出欧元”形式的一种建议。

一旦债台高筑的希腊政府无法再履行偿债义务，且一旦纾困计划在周二正式到期，欧洲央行还必须决定是否继续提供流动性给希腊的银行业者。

**政治余波**

欧洲央行在总裁德拉吉的主导下，并不太愿意做出这么高度政治化的决定。同时，政治领导人也一直不愿推翻财经部长们的决定，唯恐那会暗示欧元区的规则有可操纵的空间。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)在过去一周的两次峰会上明确表示，各国领导人在影响到整个欧盟的危机中必须承担起各自的责任。

图斯克周日早间与各国领导人再次沟通，他在推特上写道，“希腊应该留在欧元区。”

但随着英国计划对是否留在欧盟进行公投，正式制度出现裂痕令那些担心经济动荡的人士感到不安。对欧盟缺乏民主问责的不满，威胁到欧盟能否以当前的形式存在下去。

一位了解周六欧元集团磋商的官员透露，并未提及希腊退出欧元区或欧盟的问题--没有明确的法律途径可以迫使其离开。但这位官员称，不能完全排除“希腊退欧”的可能性。

希腊财政部长瓦鲁法基斯在离开布鲁塞尔时警告，与希腊政府之间的裂痕将损害欧元区做为“民主联盟”的信誉，“我非常担心，损害将是永久的。”(完)

(翻译 李婷仪/戴素萍/龚芳/张若琪/张荻；审校 张涛/许娜)

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