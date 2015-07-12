综述：欧元区领导人要求希腊通过全面改革立法 以开始救助协商

图中为欧盟标识旗和希腊国旗。 REUTERS/Yannis Behrakis

路透布鲁塞尔7月12日 - 欧元区领导人周日在紧急峰会上对接近破产的希腊表示，本周必须确定关键的改革以恢复外界对该国的信任，这样他们才会开启金融救助协商，让希腊留在欧元区内。

会议要求希腊左翼总理齐普拉斯推动议会通过立法，说服其他欧元区伙伴国立即释放救助金以避免国家破产，并开始第三轮救助计划的协商。这轮救助规模估计高达860亿欧元(955亿美元)。

欧元区财长提交各领导人的决定草案显示，包括税收和养老金改革等六项全面举措必须在周三午夜之前确定，而在救助协商开始前，希腊议会须批准整个方案。

该草案还包括德国一项提议，即如果希腊不能满足条件，将让希腊“暂退”欧元区。但不是所有财长都支持这个想法。欧盟一高级官员表示，这样做是非法的，相关内容不会留在峰会声明中。

齐普拉斯到达布鲁塞尔后表示，他希望“再次诚恳妥协”，保持欧洲的团结局面。

但德国作为欧元区救援行动最大的出资国，其总理默克尔表示，开始商谈的条件还不具备。由于国内反对进一步援助希腊的呼声日益强烈，默克尔也表现出谨慎态度。

如果希腊满足条件，德国议会将在周四开会，授权默克尔与德国财长朔伊布勒启动有关新贷款的谈判。然后，欧元集团财长们将在周五或周末再度开会，正式启动协商。

希腊方面对草案作出初步回应，一位政府官员表示：“他们怎么能在最后关头提出所有这些条件，却不保障我们能够挺到下周？”

一位欧洲官员表示，欧元集团周一会议可能讨论如何提供紧急融资以帮助希腊暂时免于破产。

峰会一直拖到深夜，官员们称，谈判面临一系列难点，其中最大的症结在于，德国坚持要把希腊一笔准备私有化的价值500亿欧元的资产存放于卢森堡一个信托基金中以供出售，并将所得资金直接用于偿还债务。

一名外交官员表示，这几乎等同于将希腊置于德国的保护伞之下。

另一名外交官员指出，默克尔已表明此为德国的“红线”。而齐普拉斯则坚持债权国需进一步保证将重整希腊债务，使其中期而言更可持续下去。

有些人士质疑这项方案能否在短短三天内迅速获得希腊国会的通过。根据接近政府的消息人士表示，对于上周五未投票支持齐普拉斯协商立场的部长，齐普拉斯将予以裁撤，而左翼激进联盟党(Syriza)抱持异议的议员其席位也将不保。

此前，希腊以齐普拉斯的改革方案为基础，提出三年期贷款的申请案。该案在一项财长会议当中经过激烈的讨论，但会议结束时并未有定论。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，尽管官员们进展得不错，但有几个重大议题尚待领袖们解决。

这份草案指出，希腊在7月20日前需紧急融通70亿欧元，以偿还欧洲央行赎回债券的款项；在8月中旬前需融通120亿欧元，以偿还欧洲央行另一笔款项。

草案并未提及要如何才能满足这些资金需求，而欧盟官员们则表明，各国财长无法同意提供紧急融通。

**希腊暂时退欧？**

数个立场强硬的国家支持德国所提让希腊“暂时退出”欧元区五年的提议，除非希腊接受且立即实施更严格的条件。

但法国总统奥朗德(Francois Hollande)反对这项提议，称这将会成为危及欧盟一体化的源头。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)取消了一场原预定由所有28个欧盟国家领袖都出席的峰会；如果希腊退出欧元区，这场峰会原本是有必要举行的。图斯克称欧元区领袖将继续谈判，直到我们对希腊问题有结论。

官员们也坚持国际货币金组织(IMF)继续完全参与对希腊的第三次纾困。

熟悉内情人士称，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)杠上欧洲央行总裁德拉吉，他说：“我可不是笨蛋。”另外的消息人士说，朔伊布勒也就欧盟条约中有关发放紧急贷款的条件是否已得到满足，和ESM总裁雷格林发生冲突。

**希腊人觉得受辱**

希腊新任财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)在公开场合保持沉默，但齐普拉斯所在左翼激进联盟党(Syriza)的一些议员却十分愤慨。Syriza党内一些人仍在因为希腊不得不接受他们原本反对的撙节措施而感到难受。

“这里正在上演的戏码就是试图羞辱希腊和希腊人民，或者说就是想推翻齐普拉斯政府，”欧洲议会一位Syriza议员Dimitrios Papadimoulis说。

希腊银行业停止营业已有两周，提现也受到限制，经济处在崩溃的边缘，部分希腊人把怒火宣泄到默克尔和朔伊布勒身上。

希腊政府在上月未能如期偿还IMF贷款；如果在7月20日无法赎回到期债券，又面临国家破产，若是那样，欧洲央行可能不得不切断对希腊银行业的紧急资金援助。

经济学家表示，暂时退出欧元区的想法，实际上意味着将希腊逐出欧洲货币同盟。

伦敦政治经济学院一位比利时经济学家Paul De Grauwe把这比作夫妻分居。

“希腊暂时退出欧元区就好像暂时分居。多数以永久分离而告收场，”他在推特上撰文表示。

美国也加入进来，呼吁周末达成协议，担心希腊脱离欧元区并成为经济上失败的国家，将导致地缘政治方面的不良后果。希腊地处巴尔干半岛南部，毗邻中东地区。(完)

(编译/审校 李爽/郑茵/龚芳/李婷仪/徐文焰/张涛/张若琪)

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