分析：希腊危机阴云未散 欧盟各国离心离德

2015年6月1日，希腊帕特农神庙附近的欧盟旗帜和希腊国旗。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

路透7月20日 - 希腊债务危机的最新一次发作，暴露出欧元区内部分歧的加深；如果不能迅速消除，有可能会导致欧洲货币联盟分崩离析。而这本来是欧盟最引以为豪的项目。

最让人担心的是，欧洲领导人在公众意见和国内政治的牵扯下越来越离心离德，而且这种现象不仅存在于最大金主德国和最大债务国希腊之间，而是几乎随处可见。

德国、芬兰、荷兰、波罗的海诸国和斯洛伐克不想再把纳税人的钱用于救助希腊；法国、意大利和希腊则感觉，欧元区只有撙节和惩罚，缺少团结力和经济刺激。

由于中欧和东欧国家越来越强硬，荷兰和芬兰又面临越来越大的国内压力，所以欧元区两大国德国和法国达成妥协也将不足以解决问题，何况两国之间在希腊问题上达成妥协已越来越难。

有太多意见迥异的利益相关方，危机管理变得无比困难。而要对欧元区这个有缺陷的架构进行深远改革，似乎又遥不可及。

欧洲领导人和财长数周来挑灯夜战召开紧急会议，最后彻夜召开峰会，制定出一个使希腊能暂时维持的脆弱协议。而这份协议实际上是使希腊成为一个受到侵略性监督的受保护国。

在这场危机大戏的主要人物中，没几个人认为问题会得到解决。

希腊总理齐普拉斯表示，这不是一个好的方案，因为会使希腊人民的生活状况恶化，但他忍受了下来，因为其他选择更糟糕。德国财政部长朔伊布勒表示，希腊“暂时”退出欧元区，得到债务减免，结果会更好。

德国总理梅克尔明确表示，这个方案的主要优点是避免更糟糕的事情发生。

“能替代这个协议的其他选择不是‘暂时退出’欧元区...而是可以预见的混乱,”她说。

一名参与撮合达成妥协的欧盟官员匿名表示，现在“取得成功的机率有20-30%”。

“我展望未来2-3年，未来三个月，我只能看到阴云，”该官员表示。“我们取得的成功在于避免了希腊无序退出欧元区。”

8月底或9月初，敲定三年期救助计划细节的谈判时，问题可能再次出现。到时候希腊经济可能进一步恶化，希腊人民可能想要提前选举。

国际货币基金组织(IMF)在确定协议前，将再次分析希腊债务。分析可能表明，只有“减记”或直接减免贷款才能使债务可持续。

朔伊布勒称，“减记”在欧元区是不合法的。他提出了B计划，即希腊退出欧元区，然后减免该国债务。

即便在五年内的第三轮希腊救助计划在当前阶段没有遇阻，但计划得以全面推行，并帮助希腊经济复苏的希望看起来十分渺茫。

希腊危机还扩大了欧元区与非欧元区成员国之间的分歧，英国和捷克就坚持要有抵押品为其纳税人资金作担保，才会同意动用欧盟的救助基金为希腊提供过渡贷款。

假如希腊危机是欧元区的唯一担忧，那么将希腊隔离开来然后加以解决，这或许更加简单，因为和2012年差点导致欧元区分崩离析的情况不同，这次金融市场几乎没有迹象显示，危机波及到了其他较弱成员国的主权债券。

希腊问题一直让人分神，以致于领导人基本没有提到一份关于如何改进欧元区运转的重要报告。这份报告由欧盟执委会主席贾克和其他四个欧盟机构负责人撰写。

这或许是欧盟面临的最大挑战，但几乎没有迹象显示，领导人愿意考虑将更多财政主权集中起来，或是分担更多共同责任，而笔者认为这些却是必须的。

始于2010年的债务危机促使欧洲成立了一些新的机构来加强欧元区--一项永久救助机制、更加严格地执行财政规则、单一的银行业监管机构、以及一项处置倒闭银行的联合机制。

不过德国领导的反对债务共担阵营，法国领导的反对在进一步控制国家预算问题上让步的力量，以及质疑欧元政党在选举中的崛起，都妨碍了欧元区一体化的进一步前行。

在布鲁塞尔，对于最新的希腊危机应如何推动一体化更进一步从而强化欧元区，存在着大量的讨论，但能取得什么样的进展还不明朗。

“五总管报告”(five presidents'report)中暗示的迅速取得胜利的方案，包括一项针对欧洲央行监管下的欧元区银行业者的普通存款保险计划，以及对一支银行业救助基金提供财政支持的计划。

这些计划能否得到柏林的认同还有待观察。长期而言，该报告设想了2017年后设立一欧洲层面上的欧元区国库。

法国总统奥朗德本月建议，成立欧元区议会，以提高决策的民主正当性。

不过这种雄心勃勃的计划与激进的危机应对措施，以及欧元区内越发明显的倾向于分裂的民主主义声音相抵触。(完)

(编译 王颖/李春喜/汪红英/王洋; 审校 高琦/艾茂林/徐文焰/许娜)

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