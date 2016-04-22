希腊应准备一套应急改革方案确保实现财政目标--欧元集团主席

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透阿姆斯特丹4月22日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆周五表示，希腊应准备一套额外措施以确保实现与国际债权人达成的财政目标，从而完成改革换救助的评估。
“我们得出结论认为，政策方案中应包括一套额外的应急措施，这些措施只有在实现2018年基本盈余需要的情况下，才会实施，”迪塞尔布洛姆在阿姆斯特丹一个新闻发布会上表示，此前欧元区财长举行了会议。(完)
(编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透1月18日 - 高盛周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。
路透纽约1月18日 - 美元周三上涨，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的讲话暗示，联储准备未来一年快速加息。