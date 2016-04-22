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国际财经 | 2016年 4月 23日 星期六 07:46 BJT

希腊应准备一套应急改革方案确保实现财政目标--欧元集团主席

路透阿姆斯特丹4月22日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆周五表示，希腊应准备一套额外措施以确保实现与国际债权人达成的财政目标，从而完成改革换救助的评估。

“我们得出结论认为，政策方案中应包括一套额外的应急措施，这些措施只有在实现2018年基本盈余需要的情况下，才会实施，”迪塞尔布洛姆在阿姆斯特丹一个新闻发布会上表示，此前欧元区财长举行了会议。(完)

(编译 孙国玉；审校 孙茉莉)

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