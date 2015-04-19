专访：在改革获得认可前 不会向希腊拨款--欧盟执委会副主席

路透华盛顿4月17日 - 欧盟执委会副主席东布洛夫斯基(Valdis Dombrovskis)周五表示，尽管流动性趋紧，但希腊不大可能在4月24日欧元区财长会议上拿到钱，因为其改革拖沓不前。

希腊将很快耗尽现金，未来几周可能面临选择：是支付薪资和养老金，还是偿还国际货币基金组织(IMF)贷款。

希腊可以从IMF及欧元区政府获得更多贷款，但首先必须实施债权人认可的改革，以增强公共财政的可持续性以及经济竞争力。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)领导的左翼政府不打算实施其中很多改革措施，如养老金改革。有关改革的磋商陷于停滞。

“不幸的是，迄今为止技术性磋商进展有限，”东布洛夫斯基在出席国际货币基金组织(IMF)暨世界银行春季大会的间隙对路透表示。

“现在真的需要加快谈判。首先要求希腊政府承诺遵守纾困条件，并实施必要的结构性改革，”他说。

他补充称，希腊如果不提交全面的改革计划清单，4月24日的欧元区部长级会议也许就只是评估一下形势，然后给谈判代表做出一些指示，而无法作出拨款决定。

“要想获得资金，希腊需要在结构性改革方面展示出足够的进展。除此别无捷径。现在到了最后时刻，需要开始作更大努力，”东布洛夫斯基表示。

“我们不大可能在4月24日就(改革)是否取得足够进展下结论，”他说。

齐普拉斯不想采取前任政府同意的经济措施，称过去五年应希腊债权人要求所出台的政策并没有达到预期目的。

东布洛夫斯基表示，欧元区各国财长准备接受希腊新政府可能提出的其他改革，只要能起到稳定公共财政的作用。

“现在真的取决于希腊方面--看他们是否愿意在谈判和结构性改革方面采取多快的行动，从而拿到现有纾困计划中批准的资金，”他说。(完)

(编译 王兴亚；审校 郑茵)

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