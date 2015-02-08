焦点：希腊在欧元区会议上陷入孤立 周三将提交全面计划

图为置于欧盟旗帜上的欧元硬币（左）和希腊硬币。 REUTERS/Murad Sezer

路透布鲁塞尔2月6日 - 欧盟官员周五表示，希腊新政府在与欧元区高级官员举行的首次会议上遭到孤立，但还有机会在下周欧元区财长特别会议上拿出自己的计划。

欧元集团财长下周三特别会议将讨论如何处理对希腊的财政支持，以为周四的欧盟领导人会谈做准备。

周三1630GMT在布鲁塞尔召开这项会议，届时希腊新当选的左翼政府将有机会解释，在尊重上届希腊政府接受的救助条件的同时，将如何实施经济改革及巩固公共财政。

希腊方面表示，目前不存在短期资金问题，下周将就如何过渡至债务新协议，向欧盟伙伴国提交一项全面计划。

**预备会议进展不大**

欧元区官员在周四晚间的预备会议上没有取得进展，因为希腊和其他欧元区国家仍然立场分歧极大。

“情况就是希腊杠上所有其他国家，基本是1对18，”一位官员如此形容讨论情况。

主导希腊新政府的左翼激进联盟党(Syriza)竞选时承诺，要求部分债务减免、结束撙节举措，逆转过去四年的部分改革举措。

“昨晚的会谈没有结果。现在要由希腊政府向我们说明他们打算怎么做，”欧元区一位官员表示。

这位官员称，希腊可以按左翼激进联盟党的竞选承诺制定自己的改革计划，只要最终结果符合强化公共财政、偿还债务和改革的承诺。

“整体政策组合或许反映左翼激进联盟党心目中的轻重缓急。但从财政角度看必须合理，”另一位官员指出。

**时间紧迫**

达成协议所剩时间不多了，因为2月11日起，欧洲央行每日再融资操作将不再接受希腊银行业将希腊政府债券作为抵押品。

之后希腊银行必须依靠希腊央行的紧急流动性援助，而这项援助成本较高，而且如果欧元区和希腊之间没有机会达成协议，欧洲央行还可能中止这项援助。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆周五对路透表示，希腊必须在2月16日前申请延长改革换贷款计划时间，以确保欧元区在财政上提供支持。

“如果在此之前希腊不申请延期，那么时间所剩无几了，”迪塞尔布洛说。

这基本就是延长当前的救助计划，希腊曾表示不希望也不会接受这一方案。欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助计划中还有72亿欧元资金待发，希腊称由于附带撙节举措，因此不想获得这笔资金。

希腊一位政府官员表示，希望欧元区准许在达成新协议之前，发行短期债券以度过困难期，并希望拿到欧洲央行和其他央行持有希腊债券获得的利润。

这位官员表示，希腊实际上是在要求一项“过渡协议”，而非一个设有条件及督查访问等等的新纾困，以保持国家财政维持运作，直到希腊可以提交一项新的债务和改革计划。

“让希腊有可能发行短期国库券，超过目前的150亿欧元门槛约定，以满足额外资金需求，这是必要的，”这位要求匿名的官员表示。

希腊财长瓦鲁法基斯近日访问欧洲多国但一无所获，就连偏左的法国和意大利政府也坚持，希腊必须遵守对欧盟和IMF所做承诺，拒绝给予债务减免。

当前对希腊的救助2月28日到期。若没有救助，希腊就无法从金主手中获得融资或债务减免，而且在市场上自己融资的可能性也不大。

**资金危机疑虑**

一些分析师表示，若希腊得不到欧元区的更多援助，可能最早在3月就会出现资金短缺。

“未来五年希腊的融资需求可能高达300-350亿欧元，”意大利裕信银行(UniCredit)在一份研究报告中称。

“但若我们设定基本预算盈余相当于GDP的1-1.5%，并假定像希腊政府要求的那样停止私有化进程，整体融资需求将升至600亿欧元，”该银行称。

“无论如何，由于2015年会有赎回和融资需求高峰，需要快速找出对策。若没有外部支援，希腊可能最早在3月资金就用完了，”该银行称。

2月希腊将需要支付约20亿欧元的利息，3月应向IMF偿还15亿欧元贷款。

这引发对希腊可能出现资金危机的担忧，但希腊负责政府账户的官员对此予以反驳。

“协商期间不存在(流动性)问题，这并不意味着之后会有问题，”副财长Dimitris Mardas在Mega TV表示。

当被问及如果协商拖到5月，是否会出现资金危机时，他表示，并不认为达成新协议会需要这么长时间。“即便这样，我们也能找到资金支持。”(完)

(编译 李爽 审校 蔡美珍)

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