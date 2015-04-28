约50%的投资者预期希腊一年内脱离欧元区--Sentix调查

路透柏林4月28日 - 德国研究集团Sentix周二公布的调查显示，约半数的投资者预期希腊在未来12个月内脱离欧元区。

Sentix编纂的希腊脱离欧元区指数由3月的35.5%急升至48.3%，这暗示每两位投资者中就有一位对保留希腊在欧元区的承诺持怀疑看法。

“虽然政界人士承诺让希腊继续使用欧元，但约半数的投资者并不全然相信，”Sentix在声明中称。

雅典几周后恐将耗尽资金，但与欧盟和国际货币基金组织(IMF)债权人有关更多救援的谈判僵在改革举措方面，包括希腊削减养老金和就业市场自由化。外界愈发猜测齐普拉斯可能进行提前选举或公投来打破僵局。

“2012年(欧洲央行总裁)德拉吉承诺将竭尽全力保护欧元，平息了投资者的担忧。但他的承诺对今天的希腊还有效吗？”Sentix说。

4月欧元区的分裂指数由3月时的36.8%攀升至49.0%，因外界对希腊脱离欧元区的预期升温。

这与2012年欧债危机最严重的时期属于同一水平。

不过Sentix衡量蔓延风险的指数降至纪录低点26.1%，暗示投资者普遍预期希腊债务危机不会蔓延至欧元区其他国家。

针对欧元区分裂风险的调查在4月23-25日进行，涉及1,023名投资者。该指数衡量的是预期欧元区分裂的投资者所占的百分比。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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