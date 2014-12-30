《热点透视》希腊政局将削弱欧洲经济复苏

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack
路透伦敦12月29日 - 希腊政局变化莫测，可能削弱欧洲经济复苏势头。希腊议会没有接受该国的总统人选，导致明年将提前大选，届时左翼激进联盟党(Syriza)可能上台掌权，势必与欧洲债权人产生争执。
本次希腊危机不同于导致2010年和2012年纾困的那一次。现在，欧洲已建立起银行业联盟，欧洲央行的行动也更为积极，承诺购买1万亿(兆)欧元资产。而且，目前90%的希腊公共债务握在欧元区其他国家政府或欧洲央行的手中。
明年的选举可能让Syriza上台。该党派近来口气有所缓和，但其主张还是和欧洲那些金主有很大分歧：Syriza要求免除更多债务，放宽财政政策，并拒绝新自由主义经济政策。这些政策是希腊政府为争取纾困而不得不接受下来的。
如果其他欧元区国家不能稳住Syriza的情绪，就会面临希腊退出欧元区这一突如其来的动荡。不过出现这种情形的可能性并非最大：以Syriza为首的政府或许还不具备讨价还价的实力。该党可能有需要同其它亲欧洲的政党建立执政联盟。新政府与债权人硬碰硬的底气不足：当前的纾困计划将于2月到期，公债收益率又居高不下(10年期公债收益率目前高达9.5%)，希腊政府没办法从市场筹资，只能接受欧洲开出的条件。
最有可能的情况是：在政治局面持续不明的情况下，希腊和欧洲其他欧元区国家政府陷入一段时期的讨价还价。已经脱轨的改革进程将会进一步偏离轨道。希腊经济将面临投资下降以及融资成本进一步升高。三年期希腊公债收益率目前已处于第一次纾困之前的2010年4月以来高点。
希腊不确定性可能损及欧洲央行的主权债购买计划。一些人预计该计划将于1月22日开始实施，比希腊的大选预定日期早三天。Syriza要求对欧洲央行持有的希腊债务进行展期，势必导致德国人更加反对购买主权债。
欧洲央行也许可以找到办法，解决购债计划所面对的希腊问题，但Syriza如果胜选，还是会在欧洲央行即将开始这场试验的关键时刻削弱投资者的信心。希腊民粹主义情绪滋生，是因为欧洲没能解决希腊债务过重问题，亦没有设计出一套有利于经济成长的政策。投资者可能不会把希腊当作一种例外，反而觉得它预示着什么。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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