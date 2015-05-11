焦点：希腊总理预测债务谈判结局美满 欧元集团主席称谈判有进展

路透雅典/罗马5月8日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)预测，与债权人之间就改革换现金协议进行的谈判将很快迎来美满结局；而欧元集团主席表示谈判取得进展，但不足以在周一达成协议。

不过随着希腊现金储备不断减少，欧盟官员表示，希腊与国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委会和欧洲央行之间的谈判，在养老金、劳动力市场改革以及预算目标等核心议题方面尚未取得突破。

“与之前相比，谈判的组织和架构有所改进，但距离宣布接近达成最终协议还有很长一段路，”欧元区一位高级官员称。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，周一的会议将不是决定性的，但谈判正在向前推进。

欧盟官员表示，他们希望欧元集团周一发出正在筹备协议的正面信息，并避免出现上个月里加会议上与希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)发生的那种冲突。

但这并不足以促使欧洲央行允许接受紧急流动性支持的希腊银行业者，为了缓解政府资金紧张而购买更多短期国库券。

欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼告诉路透，如果谈判失败，则可能需要采取限制希腊银行取现和资本流动的强控措施。

希腊市政联合会(KEDE)周六称，只有在政府公开表示他们的现金储备将用于帮助解决本国流动性危机时，他们才会出借现金。

希腊政府4月时要求国有实体将闲余现金存放在本国央行，彰显出该国政府财政捉襟见肘的严重程度。此项举措获得希腊议会300席位中156个席位的支持，但却遭到工会和地方行政当局的强烈抗议。

KEDE称，仍然决定暂不执行政府的上述要求，因为还需要更多承诺，以确保这些资金的安全性，而且不能动用指定用于特定项目支付的备用资金。不过该联合会还是留有余地，称可以在紧急情况下改变决定。

“我们明确宣布，如果政府公开表示国家面临问题，需要用到市政现金储备，我们承诺将立即提供，”KEDE称。

该联合会称，在这种情况下，“为了拯救国家”，市长们也会贡献出自己的薪资，并敦促其他政客采取同样的做法。(完)

(编译 杜明霞/刘秀红；审校 徐文焰/郑茵)

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