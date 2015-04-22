专访：希腊退出欧元区对全球经济构成巨大风险--白宫经济顾问

路透柏林4月21日 - 白宫经济顾问委员会主席福尔曼(Jason Furman)表示，希腊退出欧元区对全球经济构成巨大风险，而且没有人应该会觉得金融市场已充分反映了该事件的影响。

福尔曼是在柏林接受路透专访时如此表示。这也是美国高层官员中最强烈表态之一，并且与德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)的看法相左。朔伊布勒上周在纽约对听众表示，希腊退欧的蔓延风险有限。

“希腊退欧不只是不利于希腊经济，也会给全球经济带来相当大及不必要的风险，而且是在许多方面正在开始趋于正常的时候，”福尔曼表示。

外界益发担心希腊将资金告罄、债务违约，最终退出欧元区。这种担忧已重创希腊市场，并令欧元承压。

但希腊财政问题并未给葡萄牙、西班牙和意大利等其他欧元区二线国家带来太大影响，这些国家的借款成本三年前触顶后已大幅下降。全球股市也接近历史最高水平。

朔伊布勒本月稍早在纽约外交关系协会(Council on Foreign Relations)表示，市场似乎已消化了希腊问题所有可能的结果。

但福尔曼的讲话呼应了美国财政部长杰克卢有关不要低估危机蔓延风险的警告。

“我认为不应因金融市场一时的状态而放松警惕，情况会很快发生变化，我们不想陷入被动，”福尔曼说。

他说，“最好避免(希腊退出)，因为这无疑是个巨大的尾部风险”，可能会阻碍投资，扰乱市场，并“威胁到本会愈发成功的经济复苏”。(完)

(编译 戴素萍/王颖；审校 张涛/李爽)

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